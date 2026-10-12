El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 13 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 19 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo será frío y húmedo, con nubosidad variable, viento leve desde el sudeste-este, y buena visibilidad.

Hacia la tarde, el tiempo se presentará templado con cielo parcialmente nublado y viento leve, siempre desde el sudeste-este. El índice UV será normal y la visibilidad, buena.

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La noche, en tanto, será fría, nubosa y húmeda, y se estima para media noche una temperatura de 11 grados.