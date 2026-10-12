El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 13 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este martes 13 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 19 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo será frío y húmedo, con nubosidad variable, viento leve desde el sudeste-este, y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Hacia la tarde, el tiempo se presentará templado con cielo parcialmente nublado y viento leve, siempre desde el sudeste-este. El índice UV será normal y la visibilidad, buena.
La noche, en tanto, será fría, nubosa y húmeda, y se estima para media noche una temperatura de 11 grados.