Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Por trabajos de ABSA, un sector de Villa Loreto podría ver alterado su suministro de agua

La empresa trabaja desde esta mañana sobre una cañería ubicada en Sócrates al 3400.

Foto: archivo-La Nueva.

Aguas Bonaerenses informó que desde esta mañana trabaja sobre una cañería en calle Sócrates al 3400 y que las tareas afectan el suministro de agua en el sector comprendido por las calles Indiada, Rincón, Monseñor D´Andrea y Caseros.

Por esta razón, solicita a las personas usuarias que cuiden las reservas domiciliarias y utilicen el recurso únicamente para aquellos usos que sean impostergables, hasta tanto se restablezca y normalice el suministro.

Noticias Relacionadas

ABSA recordó que, ante dificultades en el servicio, cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE