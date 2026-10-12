Por trabajos de ABSA, un sector de Villa Loreto podría ver alterado su suministro de agua

Aguas Bonaerenses informó que desde esta mañana trabaja sobre una cañería en calle Sócrates al 3400 y que las tareas afectan el suministro de agua en el sector comprendido por las calles Indiada, Rincón, Monseñor D´Andrea y Caseros.

Por esta razón, solicita a las personas usuarias que cuiden las reservas domiciliarias y utilicen el recurso únicamente para aquellos usos que sean impostergables, hasta tanto se restablezca y normalice el suministro.

ABSA recordó que, ante dificultades en el servicio, cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.