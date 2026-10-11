Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo en Bahía Blanca este lunes feriado

Se anticipa una jornada fresca, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 20.

Foto: archivo La Nueva.

Este lunes 12 de octubre, Bahía Blanca tendrá una jornada con temperaturas frescas y cielo parcialmente nublado, de acuerdo con el pronóstico del servicio meteorológico de Satelmet.

Durante la mañana, se espera tiempo frío y húmedo, con cielo parcialmente nublado. El viento soplará levemente desde el noreste y la visibilidad será buena. La temperatura mínima prevista es de 10 grados.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Por la tarde, las condiciones serán frescas, con alternancia de nubosidad y períodos de sol. El viento será leve, del sector este, y la temperatura máxima alcanzará los 20 grados. Según Satelmet, el índice de radiación ultravioleta se mantendrá en niveles normales y la visibilidad continuará siendo buena.

Hacia la noche, el tiempo estará frío, con cielo parcialmente nublado. Para la medianoche, se estima una temperatura de 11 grados.

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE