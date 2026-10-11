El pronóstico: cómo estará el tiempo en Bahía Blanca este lunes feriado

Este lunes 12 de octubre, Bahía Blanca tendrá una jornada con temperaturas frescas y cielo parcialmente nublado, de acuerdo con el pronóstico del servicio meteorológico de Satelmet.

Durante la mañana, se espera tiempo frío y húmedo, con cielo parcialmente nublado. El viento soplará levemente desde el noreste y la visibilidad será buena. La temperatura mínima prevista es de 10 grados.

Por la tarde, las condiciones serán frescas, con alternancia de nubosidad y períodos de sol. El viento será leve, del sector este, y la temperatura máxima alcanzará los 20 grados. Según Satelmet, el índice de radiación ultravioleta se mantendrá en niveles normales y la visibilidad continuará siendo buena.

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Hacia la noche, el tiempo estará frío, con cielo parcialmente nublado. Para la medianoche, se estima una temperatura de 11 grados.