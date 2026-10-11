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En fotos: así se vive la cuarta jornada del Encuentro Nacional de Artesanos

La plaza Rivadavia reúne a alrededor de 400 feriantes de distintos puntos del país en una edición especial que celebra los 35 años.

Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

La plaza Rivadavia es escenario de una nueva jornada de la feria, que celebra sus 35 años con alrededor de 400 expositores de distintos puntos del país. Las imágenes muestran los puestos, las artesanías y el movimiento de una propuesta que se extenderá hasta el lunes 12 de octubre.

Bajo el lema "35 años haciendo que el Arte suceda", el encuentro reúne una amplia variedad de producciones en cerámica, madera, cuero, metal, textiles, joyería, vidrio y vitrofusión, entre otras especialidades.

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En esta cuarta jornada, vecinos y visitantes pueden recorrer los puestos y conocer los trabajos de artesanas y artesanos que participan de la convocatoria.

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