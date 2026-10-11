Jueves sin clases: el Suteba bahiense anunció que se sumará al paro provincial docente

La filial bahiense del gremio Suteba anunció que este jueves se sumará al paro provincial docente por 24 horas, en reclamo de mejoras salariales y laborales, por lo que una vez más numerosos establecimientos públicos de Nivel Inicial, Primario y Secundario de la ciudad tendrán su actividad parcial o totalmente interrumpida, según la cantidad de adhesiones a la medida de fuerza.

"A los reclamos por el financiamiento educativo, la restitución del FONID y su incorporación al salario básico, y la apertura de paritaria nacional, sumamos nuestras demandas provinciales: la apertura de paritarias y un aumento con recomposición salarial urgente, frente a salarios que vienen quedando por debajo de la inflación", remarcaron desde el sindicato en sus redes sociales.

Asimismo, sostenemos el reclamo por la intangibilidad de las Plantas Orgánico-Funcionales (POF). Nos movilizamos en defensa de la educación pública. Por la inmediata implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Por la inmediata implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Contra la extranjerización de la tierra. ¡Abajo el DNU 70/23", completaron.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El calendario escolar acumulará de esta manera 27 jornadas sin clases en lo que va de 2026 en Bahía Blanca, producto de distintas medidas de fuerza -paros, jornadas o asambleas impulsadas por los diferentes gremios.

El Suteba Bahía Blanca interrumpió el Ciclo Lectivo cuatro veces en marzo (los días 2, 3, 9 y 10); tres en abril (17, 21 y 29); otros tres en mayo (7, 12 y 20); tres más en junio (9, 18 y 30); dos en julio (14 y 15); cuatro en agosto (4, 6, 25 y 26); y uno en septiembre (18).

A esas jornadas se suman las huelgas llevadas adelante por la Sección Educación de ATE (24 y 25 de junio, y 30 de septiembre), el paro nacional de la CTERA (3 de agosto) y el provincial del Frente de Unidad Docente Bonaerense (1 de octubre).