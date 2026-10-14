Por un recambio de cañerías, el suministro de agua se verá afectado en Villa Mitre y Tiro Federal

La empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) informó que este jueves comenzará una nueva serie de trabajos sobre la red de agua, como parte del avance del recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) en la ciudad.

Las tareas se ejecutarán en las intersecciones de las calles Garibaldi y Drago; Drago y Piedrabuena; y Washington y Sócrates, por lo que el suministro del servicio se verá afectado en los barrios Villa Mitre y Tiro Federal.

Desde la firma recordaron además que, a partir de esta medianoche y durante buena parte del viernes, se realizarán las tareas de reacondicionamiento sobre el Acueducto de 820 milímetros de calle Brandsen-Undiano, en el marco de la obra de rehabilitación de este conducto.

En este caso, los trabajos se ejecutarán en Brandsen, entre San Martín y Dorrego.

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Para garantizar el progreso y seguridad de lo programado, desde las 00.00 del jueves se realizarán maniobras sobre la red, que ocasionarán baja presión y/o falta de suministro en el Centro, y Macrocentro, y en los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pedro Pico, San Martín, Ingeniero White, Loma Paraguaya, Villa Delfina, Rucci, Villa Rosas y Colón.

En ambos casos, se solicita a los usuarios que realicen reservas domiciliarias de agua para cuando se produzca la afectación, destinadas únicamente para hidratación y tareas impostergables, hasta la normalización del suministro.

Ante dificultades en el servicio, ABSA cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.