El Municipio suspende las certificaciones de habilitación en trámite a comercios de distintos rubros

En el marco de la puesta en marcha de la Agencia de Regulación, Control y Habilitaciones, el Municipio de Bahía Blanca dispuso suspender transitoriamente la autorización que permitía a determinadas actividades comenzar a funcionar con el solo inicio del trámite de habilitación.

La medida alcanza a los establecimientos de los rubros comprendidos que inicien sus trámites a partir del dictado del decreto. En estos casos, deberán contar con la habilitación municipal otorgada antes de comenzar a operar o abrir sus instalaciones al público.

El decreto establece la suspensión por un plazo de 90 días y/o hasta la aprobación en el Honorable Concejo Deliberante de la nueva normativa en materia de habilitaciones.

Los rubros alcanzados son:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Autoservicios de productos alimenticios, supermercados, supermercados totales y centros comerciales comprendidos en la Ordenanza N.º 11.484.

Locales destinados a la práctica de actividades físicas, regulados por la Ordenanza N.º 14.745.

Depósitos y servicios cuya superficie cubierta supere los 500 metros cuadrados.

Otras actividades comerciales cuya superficie cubierta sea mayor a 300 metros cuadrados.

Actividades que, por su naturaleza, complejidad o potencial peligrosidad, requieran controles previos, entre ellas las vinculadas con la manipulación, almacenamiento o utilización de explosivos, sustancias inflamables y otros materiales o productos que impliquen riesgos para la seguridad, la salubridad o el ambiente.

La decisión apunta a asegurar una evaluación técnica previa al funcionamiento de establecimientos cuyas características requieren una atención particular.

Los fundamentos del decreto señalan que el Código de Habilitaciones vigente, aprobado en 1993, necesita una revisión integral frente a los cambios en las modalidades comerciales, los hábitos de consumo y la aparición de nuevas actividades económicas.

Además, el decreto encomienda a la Agencia la formulación de un proyecto de nueva legislación en la materia, con el objetivo de actualizar, simplificar, integrar y unificar las normas y los procedimientos.

Esta primera medida se inscribe en el proceso de reordenamiento normativo general anunciado por el Municipio, que comprende la elaboración de nuevos códigos de Habilitaciones y de Edificación y la integración de las funciones de habilitación, inspección y fiscalización en la nueva Agencia.

El propósito es facilitar los trámites, profesionalizar la gestión y fortalecer los controles de seguridad, higiene y salubridad.

La modernización busca recuperar la capacidad del Municipio para orientar el desarrollo de Bahía Blanca, con reglas acordes a las necesidades actuales y procedimientos claros y previsibles que acompañen la actividad económica y cuiden a la comunidad.