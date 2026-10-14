Condenaron a dos hermanos por robar y agredir a un policía

Dos hermanos fueron condenados por atacar a un policía durante un intento de robo ocurrido en el mercado Thompson.

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 le impuso una pena de 5 años de cárcel a Pablo Bernabé Pereira, mientras que Rubén Heriberto recibió una sanción de 6.

El hecho ocurrió el 21 de octubre de 2025, cuando el último de los imputados ingresó al Mercado de Abasto, ubicado en calle Thompson y 1810, para sustraer una bolsa de tutucas de 20 kilogramos de un camión estacionado.

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"Al intentar escapar fue interceptado por el oficial de policía Nelson Lagos, quien realizaba tareas de seguridad. En ese momento, Pablo Pereira intervino a bordo de una motocicleta, golpeando al efectivo con un casco en la cabeza para liberar a su hermano", mencionaron fuentes del Ministerio Público.

Agregaron que "a continuación ambos atacaron al efectivo, provocándole traumatismo de cráneo, hematomas y excoriaciones. Le arrojaron una piedra y lo amenazaron de muerte apuntándole con un arma de fuego antes de darse a la fuga".

Durante el debate los jueces descartaron la versión de los imputados, confirmando la responsabilidad de ambos en la agresión y el despojo.

Los hermanos fueron encontrados culpables del delito de robo doblemente agravado por el uso de arma y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo comprobarse.

Además, el Tribunal declaró la reincidencia de Rubén Pereira por contar con condenas anteriores.