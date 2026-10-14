Coronel Suárez: detuvieron a un joven acusado de narcomenudeo

Un hombre identificado como Maico Ignacio Sarries fue detenido en las últimas horas en su domicilio de la calle Calamuchita al 100, en Coronel Suárez, acusado de comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 4, a partir de una solicitud efectuada por el fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJ Nº 19, especializada en materia de drogas.

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la comisaría de Pueblo San José.

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En el marco de la misma causa, los efectivos policiales concretaron además un registro en una vivienda situada en la calle Olavarría al 800, donde se procedió al secuestro de dispositivos celulares que serán sometidos a peritajes en los próximos días.

La causa tuvo su origen el pasado 25 de agosto, a partir de datos aportados por la propia seccional de Pueblo San José.

Por ese motivo se dispusieron tareas de campo e inteligencia en la zona.

"Pasamanos"

Durante las jornadas de vigilancia previa, los investigadores constataron maniobras altamente compatibles con la venta de drogas al menudeo, como entradas y salidas fugaces de personas de la vivienda de Sarries -con permanencias de entre 9 y 30 segundos- e intercambios tipo “pasamanos” en la vía pública.

Con las pruebas recabadas, el 3 de septiembre se ejecutó un primer allanamiento en el inmueble del imputado. En aquel operativo, la Policía incautó cocaína fraccionada en 19 envoltorios de nylon, una balanza de precisión y teléfonos móviles.

El posterior análisis del material extraído del teléfono celular del sospechoso resultó decisivo para avanzar hacia la detención dado que se detectaron conversaciones e intercambios de mensajes donde se coordinaban puntos de encuentro para la entrega de la sustancia, se pactaban los montos de dinero, negociaciones y alias de cuentas donde se concretaban las transferencias bancarias.

Se prevé que el detenido sea trasladado ante el fiscal durante la jornada de mañana para prestar declaración indagatoria.