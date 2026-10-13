Drogas: estuvo prófugo durante dos años y cayó en Coronel Suárez

La policía detuvo hoy en Coronel Suárez a un sujeto condenado por venta de drogas y que estaba prófugo desde hace dos años.

Fuentes judiciales informaron que efectivos de la Estación de Comunal de Pueblo San José arrestaron a Gustavo Edgardo Casali.

La medida fue ordenada por el Tribunal en lo Criminal N° 1 luego de que quedara firme el fallo por el que el 2 de marzo de 2022 fue sentenciado a 4 años y medio de cárcel por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. También se lo declaró reincidente.

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La causa en la que resultó imputado se inició a partir de un allanamiento realizado en agosto de 2019 en una vivienda de avenida Balcarce al 400, de aquella ciudad, cuando los uniformados secuestraron cocaína y otros elementos.

A mediados de 2022 la sentencia fue confirmada por el Tribunal de Casación, que también denegó a la defensa de Casali la posibilidad de interponer un recurso extraordinario.

Finalmente, en mayo de 2024, la Suprema Corte provincial rechazó un recurso de queja y posteriormente la sanción adquirió firmeza.

El 30 de julio de ese año el juez Ricardo Gutiérrez, integrante del Tribunal bahiense, ordenó la detención del sujeto para cumplir la pena.

Casali no pudo ser hallado en su domicilio y desde ese momento se mantuvo prófugo.

Los voceros mencionaron que en las últimas jornadas se detectó su presencia en Coronel Suárez y se dispuso el operativo que finalmente permitió arrestarlo.