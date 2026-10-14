Allanan dos domicilios en Bahía por falsificar documentación de automotor

Efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron, en nuestra ciudad, dos allanamientos por falsificación de documentos de automotor, delito de intervención federal, según se informó oficialmente desde la PFA

La presente causa tuvo su origen a partir de una denuncia referente a la venta de una motocicleta con documentación adulterada.

En ese marco, intervino la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, a cargo de la doctora Elisa Trinchín, que consecuentemente convocó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Bahía Blanca para investigar el caso.

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Los detectives federales desarrollaron tareas de campo, rastrillajes y análisis de la información recabada, estableciendo la identidad de un hombre que estaría sindicado como autor de la maniobra previamente nombrada. Asimismo, se constató un domicilio vinculado al sospechoso.

Por ende, el Juzgado Federal de Garantías N° 2, a cargo de la doctora María Gabriela Marrón, ordenó el correspondiente allanamiento en la vivienda ubicada sobre la calle Castelar (no se dio precisión de la altura).

Durante el procedimiento se logró identificar a un joven de 19 años quien, por disposición de la Justicia, fue notificado de la causa por el delito de falsificación de documentos.

Al no hallarse en ese lugar la moto en cuestión, se obtuvo documentación que daba cuenta que se encontraba en un taller mecánico cercano a ese domicilio y, con el aval judicial, la secuestraron.