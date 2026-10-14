Vecinos de las Cañitas reclaman por instalación de postes de internet

Los postes han sido colocados recientemente por la empresa Movistar (Fotos Rodrigo García, La Nueva)

Vecinos de los barrios Cañitas I, II y III de Bahía Blanca manifestaron su preocupación y malestar ante la instalación de postes destinados al tendido de servicios de internet, una situación que, según su parecer, amenaza con alterar la fisonomía residencial del sector y genera interrogantes sobre la seguridad de las instalaciones y los procedimientos utilizados por las empresas responsables.

Según denuncian los vecinos, la empresa Movistar pretende instalar postes propios frente a las viviendas, pese a que en el barrio ya existe infraestructura de postes pertenecientes a la empresa distribuidora de energía eléctrica que podría, sujeto a las autorizaciones y condiciones técnicas correspondientes, utilizarse para el tendido de cables.

La preocupación radica en que, en lugar de recurrir a esa infraestructura existente y afrontar los costos correspondientes por su utilización, se estaría optando por colocar nuevas estructuras en la vía pública, trasladando las consecuencias de esa decisión a los vecinos.

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El comunicado vecinal indica que "podría agravarse considerablemente esta situación, ya que Movistar no sería la única empresa interesada en realizar este tipo de instalaciones. De repetirse la misma modalidad por parte de otras prestadoras, el barrio terminaría invadido por una multiplicidad de postes y cableados, con el consecuente impacto visual, ambiental y de seguridad".

Cañitas I, II y III son sectores residenciales, en este sentido estos buscan preservar la tranquilidad, el orden urbano y la estética de sus calles. La proliferación innecesaria de infraestructura aérea representa: "un deterioro de esas condiciones y plantea un precedente preocupante para el futuro del barrio".

Dudas con respecto a la seguridad

A la problemática estética y urbanística se suma el interrogante ante las condiciones en las que se estarían realizando los trabajos.

Los vecinos advierten que algunos postes son colocados "sin la firmeza adecuada y que las perforaciones se realizan peligrosamente cerca de las cañerías de agua existentes", con el riesgo de provocar roturas, pérdidas y eventuales interrupciones del suministro.

Estas situaciones generan preocupación por la seguridad de quienes transitan y habitan el sector, además de la posibilidad de que los daños a instalaciones subterráneas terminen afectando a toda la comunidad.

Falta de identificación y ausencia de respuestas oficiales

Otro de los puntos que genera indignación es la falta de información y transparencia durante la ejecución de los trabajos.

Según relatan los vecinos, el personal encargado de colocar los postes no exhibe credenciales ni brinda información clara sobre las autorizaciones correspondientes. Ante los reclamos, se limita a indicar que los residentes deben dirigirse a la Municipalidad de Bahía Blanca.

Sin embargo, quienes han intentado obtener respuestas por esa vía aseguran no haber encontrado soluciones concretas ni información suficiente sobre los permisos otorgados y los controles realizados.

Esta situación deja a los vecinos en un estado de incertidumbre e indefensión frente a intervenciones que afectan directamente el frente de sus propiedades y el espacio público que comparten.

Los vecinos piden por respuestas y medidas concretas

Ante este escenario, los residentes de Cañitas I, II y III solicitan a las autoridades municipales que intervengan de manera urgente para:

* Verificar las autorizaciones otorgadas para la instalación de nuevos postes y la legalidad de los trabajos.

* Evaluar y priorizar el uso compartido de la infraestructura existente, evitando la multiplicación innecesaria de postes y cableados.

* Inspeccionar las condiciones de seguridad de las instalaciones y la proximidad de las perforaciones a las redes de agua.

* Exigir la identificación del personal y de las empresas contratistas responsables de las tareas.

* Brindar información pública y respuestas concretas a los reclamos de los vecinos.

* Suspender preventivamente las instalaciones cuestionadas hasta tanto se verifique que cumplen con todas las exigencias técnicas, de seguridad y municipales.

Los vecinos aclaran que no se oponen al avance tecnológico ni a la llegada de mejores servicios de conectividad. Por el contrario, consideran que estas mejoras son necesarias y beneficiosas para la comunidad.

Lo que cuestionan es que ese progreso se lleve adelante sin planificación, sin controles suficientes y sin contemplar las consecuencias para quienes viven en el barrio.

“No estamos en contra de que las empresas brinden mejores servicios. Estamos en contra de que, para evitar costos de infraestructura, se termine llenando nuestro barrio de postes y cables, poniendo en riesgo las instalaciones existentes y deteriorando nuestro entorno. Queremos progreso, pero con responsabilidad, planificación y respeto por los vecinos”.

Los residentes esperan que la Municipalidad de Bahía Blanca asuma un rol activo en el control de estas intervenciones y brinde una respuesta antes de que la proliferación de postes se convierta en un problema irreversible.