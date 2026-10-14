Cambios en Zona Fría: "Esto afecta al 100% de los bahienses"

Con críticas a la dirigencia local de la Libertad Avanza que defiende los cambios en el régimen de Zona Fría, el intendente Federico Susbielles encabezó hoy una conferencia de prensa donde ratificó la presentación en la Justicia Federal para frenar la quita de subsidios en las boletas de gas para los hogares de Bahía Blanca.

Días atrás el gobierno nacional logró los votos en el Congreso para retrotraer la ley a 2021, es decir, antes de la inclusión de Bahía y diversas localidades del sudoeste bonaerense en la ley que otorgaba descuentos del 30% al 50% en las tarifas de todos los domicilios locales. Ayer se publicó la modificación en el Boletín Oficial.

El jefe de Gabinete, Luis Calderaro, explicó que la comuna pretende una medida cautelar que detenga la aplicación de la normativa, luego de "agotar todas las vías de diálogo" incluso durante la última visita del presidente Javier Milei a la ciudad. Ese día no hubo reunión entre Milei y Susbielles.

Desde que se conoció el proyecto del gobierno libertario, el Municipio inició una recolección de firmas para pedir que se mantenga el régimen de Zona Fría en Bahía Blanca y se reunieron unas 40 mil firmas.

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Debido a que la ley que se derogó protege a los usuarios residenciales y entidades de bien público, la presentación judicial está firmada por el presidente del Club Estrella, Luciano Gardella, en representación del resto de las instituciones de esas características.

Se indicó que la presentación judicial es un amparo colectivo para frenar la medida impulsada por el mileísmo y ahora el caso se encuentra en el juzgado federal a cargo de la doctora Gabriela Marrón, con asiento en nuestro distrito.

Susbielles apuntó sin nombrarlos a los dirigentes bahienses de LLA y dijo que "hacen como el topo" ya que "se esconden" para no explicar los aumentos que van a recibir las familias locales. "Con qué cara después van a caminar y le van a pedir el voto a los bahienses", declaró.

Si bien la ley prevé que se mantenga una serie de descuentos en el gas para aquellas familias cuyos ingresos no superan 3 canastas básicas por mes (unos 4,8 millones de pesos) o cuentan con un integrante con discapacidad o con un veterano de Malvinas, el jefe comunal afirmó que la decisión del gobierno de Milei "afecta al 100% de los bahienses".

La frase tiene que ver con que los descuentos que se van a seguir aplicando para los hogares mencionados ya no se van a calcular sobre el total de la factura sino que se subsidiará en parte el consumo de gas, aunque no el resto de los componentes de la boleta.

Quienes estén en condiciones de pedir el beneficio deben ingresar a www.argentina.gob.ar/subsidios, dar click al botón Inscribite al Resef y completar los formularios.