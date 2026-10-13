Otra vez sin agua o baja presión en numerosos barrios por trabajos en el acueducto Brandsen

Aguas Bonaerenses informó que realizará tareas reacondicionamiento en el Acueducto de 820 milímetros de calle Brandsen - Undiano, en el marco de la obra de rehabilitación de este conducto que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC). Los trabajos se ejecutarán en calle Brandsen, en el tramo comprendido entre San Martín y Dorrego.

Los trabajos se ejecutarán entre las primeras horas del jueves 15 y se extenderán hasta viernes 16 con posibilidades de baja presión y/o falta de suministro de agua en el centro, macrocentro, y en los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pedro Pico, San Martín, Ingeniero White, Loma Paraguaya, Villa Delfina, Rucci, Villa Rosas y Colón.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias que realicen las reservas de agua necesarias para cuando se produzca la afectación y durante ese período utilicen el recurso únicamente para aquellos usos que sean impostergables, hasta tanto se restablezca y normalice el suministro.