Reconocimiento en el HCD: "Este es un premio que reivindica a los docentes"

El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad reconoció como ciudadana ilustre a la astrónoma Amina Helmi oriunda de nuestra ciudad y una destacada profesional en su campo por sus descubrimientos sobre los comienzos del universo.

En junio de 2026 recibió el Premio Kavli de Astrofísica, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la ciencia a nivel mundial y este martes fue homenajeada en el recinto legislativo de nuestra ciudad: "Es una alegría enorme, no me lo esperaba realmente y me parece un reconocimiento para la labor que llevan a cargo los docentes de nuestro país, que son los que nos formaron y nos posibilitaron destacar en nuestro campo de investigación", indicó.

La especialidad desempeñada por la investigadora es un área muy específica de la astrofísica y de reciente creación en términos históricos: "La arqueología galáctica, que es el campo que fue premiado, es un campo que nació, básicamente, más o menos cuando yo empecé a trabajar en mi tesis. Y lo que tratamos de ver es cómo se formó la Vía Láctea, tratamos de dilucidar eso. Y son muchos años de trabajo, de desarrollar modelos, de trabajar con datos y de hacer descubrimientos grandes que nos llevan a entender un poco mejor por qué el cielo se ve, cómo se ve en este momento", explicó.

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La científica bahiense formada en la educación pública argentina, estudió en la escuela de la UNS, llevó su talento y sus investigaciones a lo más alto de la ciencia internacional: "Yo fui a la escuela primaria de la universidad y a la escuela Normal, y ayer hicimos con mi hijo el camino que hacía yo todas las tardes cuando salía de la escuela hasta mi casa. Son un montón de recuerdos, de anécdotas, mi amor por la astronomía, en parte, nació también en la escuela Normal, gracias a una maestra que nos explicó un poco de astronomía. Y desde ese momento, quedé enganchada con esto. Así que es un agradecimiento súper profundo a mi maestra Natalia", refirió.

Consultada por la importancia de la ciencia y la investigación en el país, Amina dijo: "Es súper importante, uno se puede preguntar de la astronomía cuáles son las aplicaciones y éstas son a largo plazo. El Wi-Fi, por ejemplo, es un invento de astrónomos. No nos podemos imaginar el mundo sin Wi-Fi en este momento. Pero lo más importante es que entrenás gente que piensa, que tiene una capacidad de resolver problemas y ese tipo de gente es la que se necesita para un país", aseguró.

"Por más que uno forme científicos en temas de ciencia básica, ciencia fundamental, esos contribuyen al desarrollo del país. Es súper importante. Un país sin ciencia es un país que no sueña", finalizó.