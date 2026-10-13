Carnet de conducir: aprobar el práctico con caja automática no servirá para manejar autos manuales

La Provincia de Buenos Aires estableció nuevos criterios para los exámenes prácticos destinados a obtener la Licencia Nacional de Conducir. La medida, dispuesta mediante la circular 11/2026, busca unificar las pautas de evaluación cuando se utilizan vehículos con transmisión automática.

La normativa establece que, cuando una persona solicite su primera licencia para conducir automóviles y apruebe la evaluación práctica con un vehículo automático, deberá incorporarse una restricción en el documento.

En esos casos, en el campo de observaciones de la licencia deberá figurar la leyenda: “Conduce únicamente vehículos con transmisión automática”. Esto significa que el titular no estará habilitado para conducir automóviles con caja manual.

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El fundamento de la medida es que la conducción de un vehículo automático no permite evaluar determinadas habilidades específicas necesarias para manejar uno con transmisión manual. Entre ellas se encuentran el accionamiento y control del embrague, la coordinación entre el embrague y el acelerador, y la selección y utilización manual de las relaciones de marcha.

Por ese motivo, desde la Provincia señalaron que aprobar una evaluación realizada exclusivamente con un vehículo automático no permite presumir que el aspirante cuenta con las mismas habilidades para conducir un automóvil con caja manual.

De esta manera, las condiciones de conducción autorizadas quedarán vinculadas con el tipo de vehículo utilizado durante el examen práctico.