Este martes habrá dos cortes de calles por obras y cambios en el servicio de la línea 519A

Por trabajos de bacheo y hormigonado, que afectarán la circulación vehicular en distintos sectores de la ciudad, este martes habrá dos cortes de calles en sectores céntricos.

Por un lado, se realizará un corte total en la intersección de Rosales y Maipú, por el término de 10 días, debido a tareas de bacheo.

En tanto, entre las 7 y las 19, permanecerá cortada al tránsito la calle Portugal, entre Zeballos y Corrientes, por trabajos de hormigón.

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Además, durante la mañana del martes, la línea 519A no prestará el servicio de rondín hasta las 14.