Feriado de lunes: así funcionarán los servicios municipales en Bahía Blanca

El municipio informó que, debido al feriado nacional de este lunes, con motivo de conmemorarse el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, los servicios en la ciudad se cumplirán del siguiente modo:



Transporte público: las líneas circularán con frecuencias de domingo. Por mayores detalles, se puede consultar en www.gpsbahia.com.ar.



Recolección de residuos: se desarrollará en forma normal, conforme al cronograma habitual.



Hospital Municipal: de 8 a 20 funcionaran los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. En tanto el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.



Cementerio: la administración trabajará con atención al público de 7 a 12. El horario de visita será de 8 a 17. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).



Estacionamiento medido y pago: no se cobrará el uso del sistema, no obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.



Dependencias municipales: sin atención al público.