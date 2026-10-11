Feriado de lunes: así funcionarán los servicios municipales en Bahía Blanca
El municipio detalló cómo se desarrollarán las tareas esenciales durante este 12 de octubre.
El municipio informó que, debido al feriado nacional de este lunes, con motivo de conmemorarse el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, los servicios en la ciudad se cumplirán del siguiente modo:
Transporte público: las líneas circularán con frecuencias de domingo. Por mayores detalles, se puede consultar en www.gpsbahia.com.ar.
Recolección de residuos: se desarrollará en forma normal, conforme al cronograma habitual.
Hospital Municipal: de 8 a 20 funcionaran los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. En tanto el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.
Cementerio: la administración trabajará con atención al público de 7 a 12. El horario de visita será de 8 a 17. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).
Estacionamiento medido y pago: no se cobrará el uso del sistema, no obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.
Dependencias municipales: sin atención al público.