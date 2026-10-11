Informalidad laboral: qué lugar ocupa Bahía Blanca según un informe nacional

Bahía Blanca y Cerri se encuentran entre los aglomerados urbanos con menor informalidad laboral entre los trabajadores por cuenta propia de la Argentina.

Según un informe elaborado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, el 43 % de los cuentapropistas de la ciudad se desempeña en condiciones de informalidad.

El distrito se ubica así entre las jurisdicciones con mejores indicadores en este segmento, por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la tasa alcanza el 32,8 %, y en niveles similares a los de Mar del Plata y Batán, con el 42,7 %, y Ushuaia y Río Grande, con el 43,1 %.

En el extremo opuesto, los mayores índices se registran en la Ciudad de Formosa, con el 87,9 % de los trabajadores independientes en la informalidad; el Gran Tucumán y Tafí Viejo, con el 87,6 %; Santiago del Estero y La Banda, con el 87,5 %; Gran Resistencia, con el 84 %; y Gran San Juan, con el 83 %.

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La informalidad laboral en la Argentina

El informe advierte que la informalidad alcanza al 45 % del universo total de trabajadores del país en el segundo trimestre de 2026. El indicador muestra un incremento respecto del 41,4 % registrado a fines de 2023.

En paralelo, se modificó la composición de las ocupaciones. La participación de los asalariados descendió del 73,7 % al 70,5 %, mientras que la de los trabajadores por cuenta propia aumentó del 22,6 % al 25,5 %.

Dentro de este último grupo, el 65,8 % se desempeña en la informalidad. Entre los asalariados, en tanto, el 37,9 % no cuenta con aportes jubilatorios, frente al 33,6 % registrado a fines de 2016.

La situación presenta diferencias según la actividad económica. El servicio doméstico registra el mayor nivel de informalidad, con el 77,4 %, seguido por la construcción, con el 76,2 %; la gastronomía y el alojamiento, con el 63,9 %; y el comercio, con el 54,7 %.

En contraste, los servicios profesionales, científicos y técnicos presentan una tasa del 19,2 %, mientras que en el sector de información y comunicación alcanza el 33,9 %.

Las diferencias entre regiones

El análisis también identifica importantes brechas geográficas. Las tasas de informalidad total en las localidades patagónicas se ubican entre el 18 % y el 33,5 %, mientras que en el Noroeste argentino oscilan entre el 43,9 % y el 56,2 %. En el Noreste, los valores se sitúan entre el 51,9 % y el 53,8 %.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la informalidad total alcanza el 26 % en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 47,5 % en el conurbano bonaerense. En este último caso, el indicador está impulsado por una tasa del 70,2 % entre los trabajadores independientes.

De acuerdo con la investigación, las diferencias no dependen únicamente de la proporción de trabajadores por cuenta propia, sino también de la estructura productiva, la productividad y el tamaño de las empresas.

En las zonas donde predominan actividades de mayor productividad y grandes compañías, como la industria hidrocarburífera en Neuquén, la informalidad presenta niveles más bajos. En esa provincia, el indicador se ubica en el 26,4 %.

La presencia del empleo público también incide en los resultados. En La Rioja y Catamarca, donde el sector estatal concentra más de un tercio de los ocupados, la informalidad total ronda el 43,9 % y el 45,1 %, respectivamente. (NA)