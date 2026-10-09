"Situación insostenible": prestadores del PAMI advierten por las dificultades del rubro

La situación del PAMI en todo el país continúa siendo una incertidumbre, en medio de un contexto de recorte de servicios. A pesar del cambio de directorio y de las titularidades en agencias de todo el país, la actual negociación paritaria con los prestadores volvió a poner en primer plano la urgencia por la actualización en los valores del organismo.

Un comunicado de la Confederación Argentina de Prestadores de Salud (CAPS) así lo evidenció: "En lo que va de 2026 las actualizaciones arancelarias del PAMI llegan, en el mejor de los casos, a un 9%, y en muchas prestaciones fueron directamente nulas".

Ante ello, contrastan que "en el mismo período la inflación acumula 21,3% a agosto y las instituciones hemos afrontado con recursos propios la actualización de salarios, honorarios, medicamentos, insumos y gastos generales".

Al hacer un balance general de cómo sostienen la gestión, la CAPS plantea que "este rezago se suma al que venimos arrastrando: entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la actualización de las prestaciones del Instituto fue del 110,55% frente a una inflación del 241%".

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Asimismo las autoridades de servicios aseguran haber mantenido "varias conversaciones con las autoridades del Instituto, en las que trasladamos con claridad que la red prestadora necesita una actualización arancelaria para todas las prestaciones, y que esa actualización es condición previa para poder acompañar una nueva recomposición salarial".

Actualmente, la CAPS mantiene una negociación paritaria abierta con el gremio sanitario de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA).

"Hasta el momento no hemos recibido ninguna confirmación por parte del Instituto respecto de la actualización de los aranceles, su magnitud ni su calendario", lamentaron y alertaron que "en estas condiciones la situación es insostenible. Los salarios representan más del 70% del costo de las prestaciones y su evolución la fija el convenio colectivo, no cada institución".

Ante ello, apuntaron que "el arancel es la única variable que puede cerrar la ecuación". "Sin una definición del Instituto, la actualización de los salarios en los plazos que exige la paritaria resulta inviable para la mayoría de las instituciones, y queda en riesgo la continuidad de la prestación a los afiliados del PAMI y la continuidad misma de muchas de nuestras instituciones, especialmente las de menor escala y las del interior", concluyeron. (Ambito)