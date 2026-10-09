Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerró la semana el oficial y el blue

El dólar cerró la semana con cotizaciones dispares este viernesen Bahía Blanca, con diferencias entre el mercado oficial, las operaciones financieras y el circuito informal.

Según los valores relevados por InfoDolar, el promedio local se ubicó en $1.492,96 para la compra y $1.541,11 para la venta.

En tanto, el dólar blue se vendió a $1.556 y se compró a $1.528, sin cambios respecto de la última referencia informada por ese sitio.

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Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación cerró a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta.

En el segmento financiero, el dólar MEP se ubicó entre $1.535,25 y $1.541,07, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotizó entre $1.614,64 y $1.617,23.

El dólar tarjeta, por su parte, se situó alrededor de los $2.002.

El riesgo país, en tanto, finalizó por debajo de los 600 puntos básicos y se ubicó en un rango de entre 579 y 584 unidades, según las referencias informadas.

El indicador elaborado por JP Morgan atravesó una semana de movimientos fluctuantes, en un contexto en el que los bonos soberanos argentinos mostraron una recuperación.

La evolución del índice también estuvo condicionada por el comportamiento de los mercados internacionales, el interés de los inversores por los activos de economías emergentes y las variaciones en los mercados bursátiles y de deuda.

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de un país y el de los títulos considerados de referencia, generalmente los del Tesoro de Estados Unidos. Su evolución es seguida por los inversores como una referencia del costo de financiamiento y de la percepción de riesgo sobre la deuda argentina.