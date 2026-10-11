El retiro de un campeón

Lionel Messi se despidió de la selección nacional, a sus 39 años de edad, luego de haber sido parte de una etapa maravillosa en la historia del fútbol nacional y mundial.

Discutido en varios momentos de su carrera, comidilla diaria de quienes consideraban que no se entregaba de buena manera cuando vestía la casa nacional, el hombre terminó por alzar la copa del mundo para sellar una carrera brillante.

Exitistas, exigentes, críticos por hobby, Messi fue tan maltratado que hasta amenazó con dejar de jugar por la Argentina, cansado de los comentarios y los juicios fuera de lugar.

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Con su retiro se cierra una etapa que no será simple de repetir. Porque se trata de una figura superlativa, que con su presencia elevó el nivel de juego de equipos y compañeros.

En el fútbol resulta injusto adjudicar el buen juego o los triunfos a un único jugador. Pero sin dudas este tipo de talentos generan una reacción en cadena, tanto en los propios como en los rivales.

En el fútbol argentino se ha dado un hecho poco común: luego del retiro de Diego Maradona apareció en escena Lionel Messi, dos jugadores que alcanzaron el reconocimiento casi unánime de ser los mejores del mundo.

Esa continuidad permitió ganar dos mundiales y ser finalistas en otros tres. Un logro excepcional que no se valora tanto porque con los subcampeonatos se ha hecho (la mala) costumbre no considerarlos como un mérito.

Haber disfrutado de Messi ha sido un regalo. Su despedida, inevitable, deja un modelo de deportista impecable, dedicado, respetuoso, apasionado por el juego.

Porque además no se puede minimizar el fútbol. Es un hecho de fuerte presencia social, cultural y deportiva. Que ha generado alegrías colectivas que ningún otro acontecimiento pudo.

No es poco para un país que ha sido históricamente tan maltratado, y que también ha aprendido que un éxito deportivo no es más que eso, con una sociedad que ha perdido su inocencia para que alguien utilice esos logros para tapar ciertas historias.