Entre temporales, telesillas y negocios que se van y que llegan

--Hola José Luis. Te hacía en Buenos Aires, post despedida del más grande de todos los tiempos...

--Juan, con mis fondos no llegó ni a La Vitícola. Aunque soy más del palo del Diego, me hubiera gustado ir. Pero la reventa estuvo picante, con precios inaccesibles.

--Al menos zafaste de las estafas que nunca faltan.

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--Es verdad. Aunque se conocieron unos pocos casos, dicen que los bahienses con entradas “truchas” fueron bastantes más que un centenar. De hecho, me hablan de un colectivo completo, vendido por la hinchada de un club, que se quedó en las puertas del Monumental.

--Hasta que no pongan en marcha un sistema confiable de venta, estas cosas van a seguir sucediendo.

--Cuando eso pase, se le termina el “curro” a unos cuantos, así que no creo que lo podamos vivenciar.

--Pasemos a otro tema urticante. ¿Estuviste en la reunión entre los funcionarios de Monte Hermoso y los frentistas para hablar de lo que dejó el último temporal?

--Sí. Y me parece que, además de arena, madera y geotextiles, sobre la mesa apareció otra cosa.

--¿Qué cosa?

--La cuenta.

--Ah, bueno. Esa nunca falta.

--El municipio planteó que las obras definitivas para proteger el frente costero van a requerir una inversión multimillonaria y que no contarán con ayuda de Nación y Provincia. Por eso, planteó la posibilidad de una contribución extraordinaria de los frentistas.

--Y ahí supongo que aparecieron algunas diferencias.

--Bastantes. Algunos propietarios plantearon que la costanera es un espacio público y que no parece razonable que la factura recaiga exclusivamente sobre quienes tienen una propiedad frente al mar.

--Sobre todo porque la disfruta todo Monte Hermoso.

--Exactamente. Y también se habló de buscar financiamiento del Banco Provincia, créditos internacionales o algún esquema público-privado. Porque si la cuenta es grande, dividirla entre unos pocos puede ser un problema.

--Más todavía si esos pocos deciden recurrir a la Justicia. En la reunión incluso se advirtió que un cobro exclusivo a los frentistas podría terminar en amparos y, eventualmente, demorar las obras.

--Y mientras tanto, el mar no espera ninguna resolución judicial.

--Ese parece ser otro frente abierto. Porque las tormentas fuertes, que antes podían aparecer cada diez años, ahora se están repitiendo con una frecuencia llamativa.

--Junio de 2025, mayo de 2026 y septiembre de 2026...

--Exacto. Tres episodios severos en apenas 15 meses. Y el último vino con vientos de hasta 130 kilómetros por hora y olas de más de seis metros.

--Con semejante panorama, las bolsas de geotextil deben sentirse bastante pequeñas.

--De hecho, varios vecinos cuestionaron justamente eso. El municipio viene reponiendo arena, reparando bajadas y colocando defensas, pero algunos consideran que seguir haciendo lo mismo es, directamente, tirar dinero.

--Entonces aparecen los que piden piedra, escolleras o murallones.

--Sí. Incluso se mencionaron experiencias de Pehuen Co y también apareció la posibilidad de dragar para recuperar arena, como se hizo hace bastante tiempo en Mar del Plata.

--Pero ahí tampoco hay una receta mágica.

--No. Desde el área técnica explicaron que una defensa rígida mal diseñada puede trasladar el problema: generar rebote de las olas o erosión en otros sectores.

--O sea, proteger una cuadra y complicar la siguiente.

--Por eso ahora quieren estudiar bien el comportamiento del mar antes de decidir. El municipio ya tiene convenios con el IADO y la Universidad Nacional del Sur para monitorear la playa y elaborar informes técnicos.

--¿Y los vecinos van a participar?

--Esa fue otra de las novedades. Se propuso conformar un equipo técnico independiente o una comisión mixta para acompañar el proceso y discutir las alternativas.

--Bueno, por lo menos esta vez parece que primero quieren ponerse de acuerdo sobre el diagnóstico.

--Y después sobre la obra... y, seguramente, sobre quién paga. Por ahora, dicen que antes del verano seguirán con las reparaciones de emergencia, accesibilidad y servicios.

--Che, Juan, ya que estamos con Monte Hermoso, ¿sabías que Pizza Jet se mantiene abierto durante todo el año?

--Mirá vos... En tiempos donde muchos hacen números y bajan la persiana cuando termina la temporada, estos siguen de enero a enero.

--Exactamente. Y me dicen que la decisión tiene que ver no solamente con los clientes, sino también con los empleados y la intención de sostener las fuentes de trabajo.

--Eso ya es otra cosa. Porque una cosa es abrir cuando Monte explota de gente y otra muy distinta es mantener el restaurante funcionando en invierno cuando el movimiento es escaso.

--Después de más de 40 años en Monte Hermoso, Pizza Jet ya tiene bastante más que una relación comercial con la ciudad.

--Sí, ahí ya entran las pizzas, los helados soft y unos cuantos recuerdos de varias generaciones.

--Y una carta que va bastante más allá de la pizza, con cocina casera y platos elaborados. Incluso durante la temporada alta tienen una cocina exclusiva y separada para preparar alimentos libres de gluten y minimizar el riesgo de contaminación cruzada.

--Pará, Juan... ¿Esto es una info gastronómica o me estás invitando a cenar?

--Yo te estoy contando. El que rápidamente lleva la conversación para el lado de la comida sos vos.

--Y bueno, cada uno tiene sus prioridades.

--La cuestión es que Pizza Jet decidió seguir estando. De enero a enero.

--O sea que cuando termine el verano, en lugar de decir “nos vemos el año que viene”...

--...te van a decir “nos vemos mañana”.

--José Luis, octubre viene cargadito de actividades relacionadas con la salud, ¿no?

--Sí, y hay una que me parece especialmente interesante porque tiene que ver con algo que siempre decimos: detectar a tiempo puede cambiar una historia.

--¿De qué hablamos?

--A mi correo jflorin@lanueva, me escribieron de Medifem-IMAD, el Centro de la Mama de Bahía Blanca que está en Alem al 100. Todos los años, durante octubre, donan estudios mamarios a mujeres sin cobertura médica, en coordinación con el municipio.

--Linda iniciativa.

--Y no solamente porque ayuda a descomprimir la demanda de los mamógrafos del Hospital Municipal y de White. En campañas anteriores permitieron detectar casos de cáncer de mama en etapas tempranas y derivar a las pacientes para que pudieran comenzar rápidamente su tratamiento. Y este año decidieron hacer algo distinto.

--A ver...

--Van a abrir el centro especialmente durante la noche del viernes 23 y sábado 24 para realizar 100 mamografías gratuitas para mujeres mayores de 40 años, sin cobertura médica y que no se hayan realizado una durante el último año. Le pusieron un nombre bastante simpático: “La Noche de las Mamo”.

--Buena iniciativa. Mientras te pedís un par de cortados más, te cambio de tema. ¿Viste que el microcentro bahiense sigue dando señales de que los tiempos cambiaron?

--¿Por qué lo decís?

--Porque se van dos firmas muy conocidas. Una de ellas ya cerró: Bazar Centro, en Chiclana al 100.

--Otro de los tradicionales...

--Sí. Un local grande, de esos que forman parte de la historia comercial del centro. Antes funcionaron dos cines (el Rialto, primero, inaugurado en 1926 y luego el Gloria, en 1954) y después, a partir de 1968, Casa Vitale, el primer autoservicio de plásticos y artículos del hogar de Bahía.

--Envidio tu memoria José. ¿Dijiste que hay otra baja?

--A pocos metros, sobre Donado, también planta bandera Ananá, otra firma con bastante pasado del microcentro y que hacía poco había incorporado a Le Popi Store. Están liquidando hasta el mobiliario.

--No parece casualidad.

--No. Son dos marcas con trayectoria que se van en un contexto económico complicado para el comercio. Costos altos, menor movimiento y consumidores que miran mucho más el bolsillo.

--Pero mientras algunos bajan la persiana...

--Otros apuestan a que todavía hay lugar para nuevas propuestas.

--¿Dónde?

--En Fitz Roy al 100 abrió la semana pasada un espacio que combina juegos y cafetería para grandes y chicos.

--¿Qué había antes ahí?

--Una vermutería. Ahora la propuesta es completamente diferente: un lugar pensado para jugar, imaginar y compartir, especialmente para chicos de 0 a 7 años, pero con cafetería también para los grandes.

--O sea, cambia el negocio y cambia también el público.

--Exactamente. Y ahí aparece quizás una de las claves de este momento del centro: mientras algunas actividades tradicionales ya no encuentran la ecuación para seguir funcionando, aparecen emprendimientos que buscan generar experiencias más que simplemente vender productos.

--Dos caras de la misma moneda.

--A pocas cuadras de esos dos, otra empresa con más de 40 años de trayectoria también bajó las persianas. Y en este caso, con bastante conflictividad.

--¡Apa! Largá prenda.

--Se trata de la panadería y confitería La Aragonesa, ubicada en Viamonte y Blandengues. Desde el sindicato de Panaderos me comentaron que el cierre fue intempestivo y que dejó 12 empleados con una deuda enorme, al igual que quedaron impagos aportes a la organización gremial.

--¿Los dueños no son los mismos de la ex estación de servicio de la Esso, ubicada en la rotonda de la ruta 33, saliendo para Tornquist, que me comentaste la semana que supuestamente estaba a punto de venderse?

--Claro. Pero el abogado de la familia propietaria se comunicó a jflorin@lanueva para negar que se haya concretado esa transacción, aunque sí señaló que existen interesados y que los dueños se encuentran con predisposición a escuchar propuestas formales de inversores, empresas y desarrolladores que quieran presentar proyectos inmobiliarios, comerciales o logísticos.

--Estemos atentos a cómo sigue esa novela, pero pasemos a algo más grato. ¿Te acordás de aquella primicia que tiraste hace un tiempo sobre una telesilla que iban a instalar en la comarca turística de Sierra de la Ventana?

--¿La de Aerosenda?

--Esa misma. Porque algunos deben haber pensado que era otra de tus historias...

--¡Pará, pará! Yo informo, no invento.

--Bueno, entonces tengo que reconocerlo: esta vez la primicia ya tiene fierros.

--¿Cómo que tiene fierros?

--La telesilla ya llegó a Jardines de Pillahuinco. Fue adquirida, importada y ya está en el lugar donde comenzarán los trabajos de implantación y montaje.

--Ah, bueno... ahora sí. Del papel al terreno.

--Exactamente. Y parece que la cosa viene bastante más grande que una telesilla.

--Contame.

--Ese sector viene creciendo con nuevas viviendas, lotes y espacios recreativos, pero ahora planean sumar un nuevo centro comercial y de servicios frente al río.

--¿Y el medio de elevación qué pinta en todo esto?

--Va a ser una especie de conector del proyecto. La idea es unir ese paseo comercial con el sector donde se proyecta el Museo Geológico Horacio Harrington, impulsado por la Fundación Habitar Bien.

--Y ahora también podemos hablar de inversión. Porque, con la infraestructura principal ya en el terreno, están convocando a nuevos socios e inversores privados.

--Ahí apareció la palabra mágica: inversores.

--La diferencia es que esta vez no están vendiendo solamente una idea. Hay una telesilla ahí, esperando ser montada.

--Hablando de inversiones, me comentaron que se viene otro edificio en el macrocentro de nuestra ciudad.

--Me interesa la info.

--En 19 de Mayo al 200, donde había una casa de dos pisos, planean una construcción de 8 pisos, con 24 departamentos en total. En pocos días arrancan con la demolición de la propiedad.

--Siguiendo con las buenas, tengo dos fuertes apuestas en la ciudad. Una que te anticipé allá por mayo de este año y otra que se comienza a planificar.

--Vamos con la que es realidad.

--Recordarás que te comenté que la granja que está a la vera de la Ruta 51 había incorporado equipamiento holandés para hacer el secado del guano de las gallinas y posterior peletizado, el cual se puede utilizar como fertilizante orgánico para uso intensivo en frutales, olivos y verduras, y también a nivel doméstico.

--Sí, lo tengo en la memoria. La planta de fertilizante orgánico, con sanitización incluida, que es la primera de ese tipo en el país.

--Esa misma. Los productos, que se van a llamar Hen (gallina en inglés), saldrán al mercado el próximo mes.

--Felicitaciones para Ricky entonces. ¿Y la otra?

--No te puedo dar muchas precisiones aún, pero sí tengo confirmado que desembarca una nueva cadena hotelera, de mucho renombre internacional, en la ciudad.

--Adelantá algo más.

--Antes de que termine octubre te doy todos los detalles. Lo único que te adelantar es que, el representante local, ya adquirió los terrenos y comenzó con la planificación de la construcción. Están ubicados a pocas cuadras del centro.

--José Luis, se ve que en el Bahía Blanca Plaza Shopping no quieren que uno vaya solamente a mirar vidrieras...

--¿Por qué lo decís, Juan?

--Porque se viene el Día de la Madre y prepararon una batería de promociones. Descuentos con la Tarjeta BBPS, beneficios bancarios y hasta un Ta-Te-Ti de la Suerte, con regalos instantáneos.

--La idea es sumar un poco de diversión a las compras. Aunque, con los precios que hay, el descuento ya es un regalo en sí mismo.

--Y hablando de regalos, ¿hay novedades en los locales?

--Varias. Se vienen Equus y también KFC, una de esas marcas internacionales de gastronomía que seguramente va a despertar curiosidad entre los bahienses.

--Mirá vos. Así que habrá novedades para vestirse y también para sentarse a comer.

--Exactamente. Y no son los únicos que se mueven. Homo Ludens y Modde Gaming van a cambiar de lugar dentro del patio de comidas, con nuevos diseños para seguir creciendo y ofrecer otras experiencias.

--Y hablando de novedades, el shopping también quiere meterle inteligencia a la cosa.

--¿Más todavía?

--El miércoles 14, a las 19, habrá un encuentro sobre inteligencia artificial en el SUM del Bahía Blanca Plaza Shopping. La charla se llama “Inteligencia artificial desde cero” y estará a cargo del doctor Liberto Ercoli, acompañado por Federico Díaz y Leandro Cabañas.

--¿Hay que pagar?

—No, es libre y gratuito, con inscripción previa en la web del shopping. Van a explicar cómo funciona la inteligencia artificial y qué hay detrás de esta tecnología.

--Hace mucho que no me contás algo del tema La Ilusión.

--Recordarás que la sociedad que explotaba los supermercados entró en concurso preventivo.

--Sí. Y también habíamos hablado de los problemas con los empleados.

--Bueno, el expediente sigue generando novedades. Y hay un dato que muestra que la situación todavía está lejos de ser un asunto cerrado.

--¿Qué pasó ahora?

--El abogado Guillermo Marcos, en representación de Fitterer-Santagada, apeló la resolución del juez Cristian Marrón que había ordenado el pronto pago de unos 120 millones de pesos de indemnización a una veintena de empleados.

--¿Y esa apelación dónde está?

--Fue a la Cámara Civil y todavía está pendiente de resolución.

--O sea que esa historia sigue abierta.

--Y no es la única cuestión. En el concurso también empiezan a aparecer formalmente distintos acreedores reclamando el reconocimiento de sus créditos.

--¿Por ejemplo?

--Uno bastante concreto es el de la Cooperativa Eléctrica de Monte Hermoso. Se presentó para verificar un crédito de $23,6 millones, incluyendo intereses.

--¿Y de dónde viene esa deuda?

--De facturas de energía eléctrica que quedaron impagas correspondientes al local de Faro Recalada y Pedro de Mendoza.

--Veintitrés millones de pesos no es poca cosa.

--No. Y hay otros acreedores que también reclamaron en el expediente. Entre ellos aparecen R y H Ordoqui SRL, de Tres Arroyos, y Venticinque Hnos. SA.

--Entonces el concurso empieza a mostrar la cantidad de gente y empresas que quedaron involucradas.

--Justamente, el objetivo del concurso preventivo es ordenar las deudas y buscar una salida con los acreedores. Pero cada nueva presentación permite conocer un poco más la dimensión de los compromisos que arrastra la sociedad.

--Primero los empleados, ahora proveedores y servicios.

—-Sí. Y eso permite entender que aquella crisis de La Ilusión que anticipábamos acá no terminó cuando cerraron algunos supermercados. El expediente judicial sigue sumando capítulos.

--José Luis, ¿viste que volvió a funcionar la bóveda del antiguo Banco del Sud?

--Sí, y no precisamente para guardar los recuerdos de la abuela...

--No. Ahora allí, en San Martín 133, funciona Bankz, el primer servicio de cajas de seguridad privadas de Bahía Blanca.

--¿Como esas que hay en Capital?

--Exactamente. Es un sistema que ya está bastante consolidado allá y que llega a Bahía para atender una demanda que, por lo visto, viene creciendo: conseguir una caja de seguridad disponible en una entidad financiera se volvió bastante difícil.

--Y acá no hace falta ser cliente de ningún banco.

--Ese es justamente uno de los atractivos. Con el DNI se puede hacer el alta en el día y elegir entre cinco tamaños de cajas.

--O sea que uno puede llevar dólares, papeles importantes, joyas...

--Y se queda tranquilo, porque la bóveda tiene estándar bancario, monitoreo las 24 horas, acceso biométrico y doble llave. Y cada caja tiene una cobertura de seguro contra robo de hasta 50.000 dólares.

--Nada mal. ¿Y los horarios?

--De 9 a 17. Tres horas más que el horario bancario.

--Mirá vos. Finalmente, alguien entendió que hay gente que trabaja durante el horario bancario.

--Además, Bankz ofrece salas de reunión privadas para operaciones comerciales y un servicio de verificación de billetes.

--Eso último puede ser bastante útil en estos tiempos...

--Sobre todo cuando uno quiere asegurarse de que los dólares sean dólares y no una obra de arte.

--Me dicen que hay muy buenas promos por la apertura y que se están tomando reservas al 291448-5665, por la web (www.bankz.ar) o presencial en San Martín 133.

--Buen dato. Antes de irnos, y para llevarnos mejor, hay una capacitación que viene justo a cuento.

--¿De qué se trata?

--La Unión Industrial de Bahía Blanca organiza una capacitación intensiva online sobre “Cómo dar feedback”, con herramientas para mejorar el clima laboral y el liderazgo. Es el próximo sábado, de 10 a 12, por Zoom, así que no tenés excusas.

--Ah, dos horas para aprender a decirle al otro lo que uno piensa de la mejor manera...

--Algo así. La propuesta de nuestro amigo Mauro Andrés permitirá determinar el mejor momento para intervenir, crear un ambiente laboral receptivo y manejar situaciones volátiles. Si te interesa, mandale un mensaje al 2915011021.

--Si no tenés planes para hoy, date una vuelta por el club El Danubio, que será escenario de la primera edición de BahiaCon, un evento dedicado a la cultura oriental, anime, manga, cómics, gaming y todas las expresiones que conforman la cultura geek.

--Otro buen dato...

--Y algo más para que agendes. el jueves 22 habrá una propuesta diferente.

--Contame.

--Será en el Cinemacenter, de 19.30 a 22. Se denomina “Una noche donde todo se pone a prueba” y se trata de un encuentro protagonizado por Agustina Gorzelany, goleadora de Las Leonas, y Alejandro “Ruso” Marini, exrugbier de Sociedad Sportiva y miembro de la Fundación UAR (FUAR).

--¿Algún dato más?

--Sí. Las entradas están disponibles en OpenShow.com.ar, pero apurate porque los cupos son limitados

--¿Vamos?

--Dale. Pagá la cuenta y la seguimos la semana que viene.