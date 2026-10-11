Barrio Pedro Pico: intentaron robarle el celular a una joven con un cuchillo y terminaron aprehendidos

Dos hombres fueron aprehendidos el sábado por la noche, acusados de intentar robarle el celular a una joven de 22 años mediante el uso de un cuchillo en Bahía Blanca.

El hecho ocurrió en la intersección de Italia y Villarino, donde los sospechosos habrían intentado sustraerle el teléfono a la víctima. Durante el forcejeo, le dañaron la campera, pero la joven logró escapar y dar aviso al 911.

A partir del llamado de emergencia y del seguimiento de las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM), efectivos de la Policía Local (UPPL) lograron localizar e interceptar a los sospechosos en Ángel Brunel al 200, donde concretaron las aprehensiones.

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Los involucrados fueron identificados como Kevin Luis Miguel Puentes, de 27 años, y Luciano Manuel Beitia Nieto, de 29.

La causa quedó a cargo de la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, bajo las actuaciones por tentativa de robo, desobediencia y resistencia a la autoridad.