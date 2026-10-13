Se aproxima el arribo a Puerto Belgrano del destructor “Almirante Brown"

El destructor ARA “Almirante Brown”, al mando del capitán de fragata Pablo Damián Moyano, arribará a Puerto Belgrano este jueves, a las 11.45.

La unidad retorna a su apostadero habitual luego de participar del operativo multinacional UNITAS LXVII, realizado en Perú, y en el que operaron junto a otras Armadas del mundo.

Será recibida en la Plaza de Armas “Capitán de Fragata Sergio Gómez Roca” de la Flota de Mar, por las familias de los tripulantes, autoridades navales, personal militar y civil de la Armada e invitados especiales.

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El ejercicio

El operativo UNITAS se llevó a cabo entre el 10 y el 24 de septiembre, con el objetivo de fortalecer la interoperabilidad con otros países, compartir experiencias y perfeccionar procedimientos ante situaciones de crisis marítimas, operando bajo estándares internacionales.

Además, permitió adoptar protocolos de comunicación, procedimientos tácticos y estructuras de comandos comunes, esenciales para misiones conjuntas eficaces.

El destructor realizó actividades de adiestramiento antisubmarino, reabastecimiento de combustible en el mar, maniobras con aeronaves; entre otros ejercicios de tiro, comunicaciones nocturnas con focos, pasaje al habla y traspaso de peso liviano.

Con una tripulación de 225 marinos y la aeronave embarcada AS-555 Fennec de la Primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, la unidad interoperó con 25 buques de superficie, 21 aeronaves, 2 submarinos y múltiples Vehículos No Tripulados (UAV) junto a las Marinas de 24 países.