Así fue la primera Fiesta del Repulgue en el Monumento a las Provincias

El Monumento de las Provincias, ubicado en el bulevar Avellaneda, se vistió ayer de gala para celebrar desde el mediodía la primera Fiesta del Repulgue, una propuesta del Municipio para exaltar la diversidad cultural y gastronómica de la comunidad rosaleña.

Bajo el lema “Empanadas con sabor a provincia”, contó con la participación de residentes de distintas provincias, quienes ofrecieron propuestas gastronómicas tradicionales de su terruño.

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Además, hubo feriantes, espectáculos musicales y danzas autóctonas para disfrutar una tarde en familia.

"Gracias a los centros de residentes, artistas, emprendedores y vecinos que se sumaron e hicieron posible este encuentro —expresó el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño—. Seguimos generando espacios para compartir nuestra cultura, celebrar nuestras raíces y disfrutar de todo lo que nos une como comunidad."

Participaron representantes de los Centros de Residentes de Tucumán, San Juan, Jujuy, Catamarca, Salta y la Peña del Litoral, compartiendo parte de las costumbres, sabores y tradiciones que enriquecen la identidad local.

Actuaron las agrupaciones folklóricas La Candelaria y Los Amigos, el grupo de Abuelos rosaleños, residentes jujeños, la agrupación de danza Tinkus Quillacas, residentes salteños con demostraciones de zamba y chacarera, agrupación Luna Cautiva, integrantes del Taller Municipal de Folklore, grupo 2 de Abril, Wilca Tusuy, Cielo Argentino, Alma Folklórica, la coplera Inés y el final con Los del Tabacal.