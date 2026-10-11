Vuelco de una camioneta en la Ruta 249: dos personas debieron ser hospitalizadas en Punta Alta

Dos personas debieron ser trasladadas esta tarde al Hospital Naval Puerto Belgrano como consecuencia de las heridas sufridas tras el vuelco de una camioneta en el kilometro 688 de la Ruta Nacional 249, informaron fuentes policiales.

El hecho se produjo poco antes de las 19 cuando, por causas que se analizan, una Toyota Hilux manejada por un hombre de 52 años, quien viajaba acompañado por una mujer de la misma edad, perdió el control al intentar esquivar a unos perros que se encontraban sobre la calzada.

Debido a la maniobra, la camioneta sufrió un vuelco y sus ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios.

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En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Bomberos y una ambulancia del SAME, cuyos profesionales asistieron a los involucrados y dispusieron su traslado preventivo al centro médico puntaltense.

Según trascendió, ambos se encuentran fuera de peligro.