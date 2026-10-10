Allanamiento por violencia animal: rescatan a nueve perros

El Gabinete Técnico Operativo y de la Estación de Policía Comunal, procedió en la tarde de este sábado a un allanamiento en un domicilio de calle 9 de Julio al 400, donde rescataron a nueves perros.

En el lugar, con la presencia de la ayudante fiscal Dra. Lorena Villagra y con la colaboración de personal de Veterinaria, Defensa Civil y del Municipio de Coronel Rosales, se procedió al rescate y resguardo de nueve perros mestizos, los cuales fueron trasladados al corralón Municipal para su atención y evaluación veterinaria, encontrándose en principio fuera de peligro y sin riesgo de vida.

Asimismo, en cumplimiento de una orden de internación dispuesta por la autoridad judicial interviniente, una mujer de 52 años, residente en el domicilio allanado, que fue trasladada al Hospital Municipal Eva Perón bajo oficio Judicial para ser evaluada por médico.

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Interviene UFIJ N° 15, Ayudantía Fiscal Coronel Rosales y Juzgado de Garantías N° 3 D.J.B.B.