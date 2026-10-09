Punta Alta: detuvieron a un hombre acusado de abusar a su hijastra

Un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja fue detenido en Punta Alta.

El arresto del sospechoso se produjo en las últimas horas y fue ordenado por la Justicia de Garantías tras el pedido del fiscal Diego Torres.

Los hechos comenzaron a ser investigados tras una denuncia presentada en noviembre del año pasado.

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En la presentación manifestaron que el sujeto sometió a una adolescente de 14 años de edad, aprovechando los momentos en los que quedaba al cuidado de la víctima.

Los voceros mencionaron que a partir de declaraciones testimoniales y la realización de pericias, el Ministerio Público imputó al individuo del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

Por otra parte, señalaron que en las próximas horas será indagado en la sede de la fiscalía.