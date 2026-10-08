Se exigen controles sobre caños de escapes modificados y antirreglamentarios

El bloque de La Libertad Avanza Coronel Rosales presentó un proyecto de comunicación mediante el cual solicita al Departamento Ejecutivo información detallada sobre la aplicación y el cumplimiento de la ordenanza municipal que regula la circulación de motocicletas y vehículos con escapes modificados, libres o antirreglamentarios.

La iniciativa busca conocer qué controles se llevaron adelante durante los últimos 12 meses y cuáles fueron sus resultados concretos: cantidad de infracciones constatadas, motocicletas secuestradas, multas aplicadas, controles de decibeles realizados, reincidencias y actuaciones remitidas al Juzgado de Faltas, entre otros puntos.

El proyecto también apunta a conocer qué sucede luego del secuestro de los vehículos y cuál es el destino de los elementos decomisados, con el objetivo de contar con información precisa sobre toda la cadena de cumplimiento de la normativa.

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“Las ordenanzas existen y deben cumplirse. Desde el Concejo Deliberante tenemos la responsabilidad de controlar que las normas no queden solamente escritas en un papel. Queremos saber cuántos controles se hicieron, cuántas infracciones se detectaron y qué pasó después”, sostuvo el edil Ezequiel Lencina.

En ese sentido, remarcó que el pedido no busca solamente conocer la cantidad de procedimientos realizados, sino también evaluar el seguimiento que reciben las infracciones y las situaciones de reincidencia.

“No alcanza con secuestrar una moto y dar por terminado el problema. Necesitamos saber si hubo sanción, si el infractor reincide, qué pasó con los escapes decomisados y qué medidas se tomaron en cada caso. Queremos datos concretos porque controlar también es nuestra función”, afirmó.

Desde La Libertad Avanza señalaron que el objetivo es contar con información oficial que permita conocer el nivel de aplicación de las ordenanzas vigentes y detectar, en caso de corresponder, aquellos aspectos que requieran mayor control o seguimiento por parte del Estado municipal.