Gastronomía, feria y espectáculos en la primera Fiesta del Repulgue

El Monumento a las Provincias, ubicado en el bulevar Avellaneda y Pellegrini, será el escenario para la realización de la primera Fiesta del Repulgue, una propuesta del Municipio de Coronel Rosales en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Será el próximo lunes 12 de octubre, a las 12, con entrada libre y gratuita.

Contará con la participación de representantes de centros de residentes de San Juan, Jujuy, Catamarca, Salta y Tucumán y la Peña del Litoral.

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Bajo el lema "Empanadas con sabor a provincia", se ofrecerán propuestas gastronómicas propias de las distintas provincias, "compartiendo las comidas y tradiciones que formar parte de nuestra identidad", indicaron desde la Comuna. También habrá feria y espectáculos.