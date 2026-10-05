El CD reconoció a las patinadoras rosaleñas que representarán al país en el Mundial de Patinaje

Esta mañana, el Concejo Deliberante, a instancias de los ediles Carlos Gabbarini y Andrea Vogel, junto a demás integrantes del cuerpo legislativo, hicieron entrega del reconocimiento a las patinadoras rosaleñas Mía Franco, Milena Belén Godoy y Luján Guadalupe Oropel, miembros del equipo Roller Dreams.

Las deportistas fueron reconocidas por su destacada trayectoria y por representar a Coronel Rosales en competencias deportivas nacionales e internacionales.

Las tres fueron clasificadas para participar del Mundial de Patinaje Artístico World Skate Games 2026, que se desarrollará en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, los días 16 y 17 de octubre.

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Mía Franco, de 20 años, competirá en la categoría Precisión Senior WS, mientras que Milena Belén Godoy, de 16 años, y Luján Guadalupe Oropel, de 17, lo harán en Precisión Junior WS. Las tres desarrollan su actividad deportiva en el Club El Nacional de Bahía Blanca y forman parte del equipo Roller Dreams.

El reconocimiento destaca, además, los importantes resultados obtenidos durante los últimos años. En 2026, las deportistas alcanzaron el primer puesto en el Nacional Copa Apertura de Grupos, el Campeonato Panamericano y el Nacional Clausura de Grupos, resultados que les permitieron clasificar al Mundial.

Durante 2025 también obtuvieron el primer puesto en los campeonatos nacionales Apertura y Clausura de Grupos.

Asimismo, Mía Franco y Milena Belén Godoy participaron del Mundial de Patinaje Artístico realizado en Beijing, República Popular China, donde Milena obtuvo la medalla de bronce en la categoría Precisión Junior WS, mientras que Mía alcanzó el cuarto lugar en Precisión Senior WS.

Durante el acto de entrega, los concejales Gabbarini y Vogel destacaron el esfuerzo, la disciplina y la constancia de las jóvenes deportistas, expresando su orgullo por la trayectoria alcanzada y resaltando la importancia de acompañar y reconocer a quienes, a través del deporte, llevan el nombre de Coronel Rosales a escenarios nacionales e internacionales.

También les hicieron llegar sus mejores deseos de cara a su participación en el Mundial, remarcando que sus logros constituyen un ejemplo de compromiso, perseverancia y superación para las nuevas generaciones de deportistas rosaleños.