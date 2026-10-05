Inauguraron un nuevo Museo Histórico de Malvinas

Con la inauguración del nuevo Museo Histórico de Malvinas "Sequeiros-Jerez", la sala se sumó ayer al corredor museológico del distrito de Coronel Rosales.

El flamante espacio temático ubicado en Villanueva 375 fue levantado por el Centro de Veteranos y Familiares de Caídos en Malvinas de Punta Alta, con el aporte del Gobierno Provincial, la Armada, el Municipio, Puerto Rosales, el sector privado y el esfuerzo y apoyo de veteranos y familias.

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Según indicaron, el museo de 200 metros cuadrados está destinado a preservar nuestra historia, mantener viva la memoria y transmitir a las nuevas generaciones el valor y el compromiso de quienes fueron protagonistas de la causa Malvinas.

"Será un faro malvinizador cuya luz va a trascender la ciudad y llegará a cada rincón de nuestra patria. Me gustaría que esa luz llegue también a las almas de los que dieron la vida en defensa de nuestra soberanía", concluyó Galassi.

De la inauguración participó el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño, quien expresó el orgullo de participar de este hito para el distrito: "A uno se le infla el pecho de saber que vecinos de nuestra ciudad hayan formado parte de esa gesta. Poder formar parte de esto es un hecho trascendental. El edificio es hermoso, pero lo más importante es lo que está dentro y el esfuerzo en comunidad".

Atardecer de los Museos

Ayer, se concretó en el distrito una nueva edición del Atardecer de los Museos, con diferentes muestras, exposiciones y actividades en cada sala y la disposición de un Colectivo Museológico libre y gratuito para el traslado de los vecinos.

El Museo Histórico de Punta Alta ofreció una muestra de autos y motos antiguas que incluyó un camión de bomberos de mediados del siglo pasado.

En el Museo de Ciencias Naturales "Carlos Darwin" los visitantes pudieron conocer una muestra de Paleoarte con obras del artista Hernán Moisés.

En el Museo Naval Puerto Belgrano, además de sus salas temáticas, el público pudo hacer paseos en Zorrita Ferroviaria y luego presenciar una demostración de la Agrupación Perros de Guerra, en el parque Centenario. La jornada concluyó en el Complejo Histórico Patrimonial de la Base de Infantería de Marina Baterías.