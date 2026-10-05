Reconocieron a 24 personas mayores por su aporte a la comunidad

El Municipio de Coronel Rosales realizó el viernes el 15° Reconocimiento a Personas Mayores Protagonistas, una iniciativa que busca destacar la trayectoria, el compromiso y el aporte de vecinos y vecinas mayores de 65 años a la comunidad.

El encuentro se llevó a cabo en el Teatro Colón de Punta Alta, donde 24 personas recibieron un reconocimiento por su participación activa en distintos ámbitos de la vida comunitaria.

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Los 24 homenajeados fueron Alicia Imberti, Agustín Maidana, Teresa Goitia, Gustavo Bustillos, Marta Ibarra, Pedro Sosa, Cristina Rubio, Mario Navarro, Graciela del Carmen Pacheco, Ramón Gómez, Beatriz Iglesias, Mariano Varas, Betty Ferrer, Marcial Tejada, Susana Rodríguez, Ramón Oviedo, Mónica Rivas, Juan Carlos Acosta, Luisa Rossello, Carlos Antonini, Mirta Sagripanti, Victoria Holman, Alicia Chazarreta y Teresa Carrizo.

"Más allá del reconocimiento, estos encuentros tienen algo todavía más importante: nos permiten escuchar historias, compartir experiencias y poner en valor a una generación que tiene muchísimo para enseñarnos. Cada uno de los homenajeados tiene una historia diferente, pero todos comparten las ganas de seguir participando, de estar cerca y de aportar a la comunidad. Gracias por todo lo que hicieron, por todo lo que hacen y sobre todo por seguir siendo protagonistas", expresó el intendente rosaleño, Rodrigo Aristimuño.

Según indicaron desde la comuna, la propuesta pone en valor las historias personales y el compromiso de quienes, desde diferentes ámbitos, participan activamente de la vida del distrito y realizan aportes significativos.

La jornada tuvo además un cierre musical a cargo de Maxi Ramos, quien acompañó el encuentro y puso el broche final a la jornada. Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar generando espacios destinados a reconocer y visibilizar el protagonismo de las personas mayores en la construcción de la comunidad.