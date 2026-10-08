Entregaron equipamiento a 34 instituciones educativas con servicio alimentario

34 instituciones educativas del distrito rosaleño recibieron una nueva entrega de equipamiento por parte del Municipio. Se trata de establecimientos que cuentan con servicio alimentario escolar. Según indicaron desde la comuna, el objetivo de la entrega es mejorar las condiciones de funcionamiento de sus comedores.

La inversión alcanzó los $ 36.112.118, con un presupuesto aprobado por la Dirección del Sistema Alimentario Escolar (SAE) del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Entre los elementos distribuidos se encuentran heladeras con freezer, freezers, cocinas, hornos pizzeros, procesadoras, batidoras, licuadoras y mixers. También se entregaron carros de servicio, vajilla, utensilios y otros elementos destinados a la preparación y distribución de alimentos.

La asignación del equipamiento respondió a los pedidos y necesidades específicas planteadas por cada establecimiento, de acuerdo con las características de sus respectivos servicios alimentarios.

Según informó el Municipio, durante 2026 ya destinó $ 55.991.466 a la adquisición de equipamiento y utensilios para instituciones educativas del distrito. La iniciativa busca acompañar el trabajo de las comunidades educativas y mejorar las condiciones de los servicios alimentarios destinados a los estudiantes.

Las instituciones beneficiadas son los jardines de infantes Nº 906, 915, 903, 901, 904, 911, 919, 907, 909, 912, 908 y 913. También alcanzó a las escuelas Primarias Nº 21, 3, 18, 1, 10, 22, 19, 26, 11 y 6; las Secundarias Nº 5, 7, 2, 13 y 9; las Escuelas de Educación Especial Nº 501 y 502; y la Agraria Nº 1. Otras instituciones que recibieron equipamiento son el Centro de Formación Integral Nº 1, el Centro de Educación Física y el Centro Educativo Complementario Nº 801.