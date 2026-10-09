Drama en Punta Alta: qué medidas ordenaron para esclarecer el femicidio

Los investigadores están convencidos de que el crimen de Noelia Díaz y la posterior muerte de su expareja, Daniel Ferreyra, fue un femicidio seguido de suicidio.

Sin embargo, el fiscal Jorge Viego, titular de la UFIJ Nº 5, ordenó distintas medidas de prueba para tratar de ratificar la principal hipótesis de la tragedia descubierta ayer en la ciudad de Punta Alta.

"Hay una investigación en curso y se ordenaron las autopsias de ambas personas, la apertura de los teléfonos que fueron secuestrados, para ser peritados, la declaratoria de testigos y el registro fílmico de cámaras privadas y públicas", detalló Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense.

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Montero, quien estuvo presente ayer en Corrientes al 1.000 de la vecina ciudad, cuando en las primeras horas de la tarde de ayer se descubrió el cuerpo de Noelia, confirmó que la mujer había realizado al menos una denuncia previa por violencia de género y que su ex tenía una restricción de acercamiento de 200 metros, con vigencia al menos hasta el 19 de octubre.

Sin embargo, dijo que la mujer había denunciado el mes pasado que Ferreyra había incumplido esa medida cautelar.

"Coronel Rosales tiene un sistema para monitorear este tipo de situaciones, que se llama Ojos en Alerta, y la última comunicación de Noelia a esa plataforma fue el 7 de septiembre, cuando (Ferreyra) pasó en bicicleta por la puerta del domicilio y describió la vestimenta. Los móviles fueron y se monitoreó el lugar", sostuvo Montero.

De todas maneras, familiares de la víctima habrían reconocido que ambos se seguían frecuentando.

Incluso, en la noche previa al crimen Ferreyra se presentó en el departamento interno de Noelia y esa situación estaba al tanto de la madre de la mujer -vecina contigua- porque ella le fue a pedir un velador y le comentó que estaba con el hombre.

El cuerpo del hombre fue encontrado en el patio de su vivienda, en la avenida Tucumán al 800, a unos 700 metros de la casa de su ex. Se cree que se quitó la vida luego de ultimar a Noelia.