Drama en Punta Alta: mataron a una mujer y encontraron sin vida a su expareja

Uno de los domicilios donde se consumó el horror, en Corrientes al 1.000 de Punta Alta.

Una tragedia se descubrió hoy en la ciudad de Punta Alta, cuando la Policía encontró el cadáver de una mujer de 33 años en su vivienda y, al poco tiempo, halló sin vida, en otro domicilio, a su expareja, de 47.

Si bien el caso recién está siendo materia de investigación, se cree que se pudo haber tratado de un femicidio seguido de suicidio.

Las dos personas fallecidas fueron identificadas como Noelia Díaz y Daniel Ferreyra.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se supo que había denuncias preexistentes por violencia de género y, si bien existía una medida cautelar vigente -de prohibición de acercamiento hasta el 19 de octubre próximo- el hombre la visitaba con frecuencia.

Todo se originó este mediodía, cuando familiares de la mujer se presentaron en la comisaría rosaleña para dar cuenta que no tenían novedades de ella.

Sin respuestas efectivas, personal policial concurrió a una vivienda ubicada en Corrientes al 1.000 y, sin recibir respuestas desde el interior, forzó la puerta para ingresar y descubrió el primer cuadro macabro.

Encontró a la mujer sin vida, en una habitación, aparentemente con un cable sujeto a su cuello y una herida cortante.

Al entender los familiares que en el hecho podría estar involucrado su exnovio, los uniformados se presentaron de inmediato en la casa del hombre, en la avenida Tucumán al 800 -a unos 700 metros del otro inmueble- y también lo encontraron sin vida, ahorcado con un cable en el patio.

Las máximas autoridades de la fuerza, encabezadas por Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad, se están dirigiendo hacia la vecina ciudad, con el fin de trabajar bajo órdenes de la fiscalía a cargo del doctor Jorge Viego (UFIJ N° 5).