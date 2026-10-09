Lo detuvieron acusado del robo de un auto en abril

La Policía de Punta Alta procedió en las últimas horas a la detención de un sospechoso de robar un auto en abril pasado.

Se trata de Rodrigo Alejandro Volpe, de 25 años, a quien detuvieron ayer durante un allanamiento en una casa de Moreno al 600, en el marco de una causa caratulada "Robo agravado de vehículo dejado en la vía pública".

Del procedimiento, dispuesto por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, participaron efectivos del Destacamento Zona Sur y del GTO Punta Alta.

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Volpe fue trasladado a la Comisaría de Punta Alta, donde quedó alojado a disposición del tribunal interviniente.

El hecho ocurrió el pasado 21 de abril al mediodía, cuando una mujer de 63 años denunció el robo de su auto Chevrolet Corsa blanco que había dejado estacionado en calle 9 de Julio, entre Espora y Murature.