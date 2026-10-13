En el Concejo Deliberante se aprobó la puesta en valor de camino del "puente negro"

Luego de que el Municipio presentara el plan general de gestión de emergencias y la necesidad de mantenimiento periódico y limpieza del camino de los "almirantes" o del "puente negro", el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la traza que une el puesto de la Base Naval que limita con la localidad de Villa del Mar con la cercanía de la localidad de Villa Arias.

El edil Daniel Medina sostuvo que, al igual que desde su banca, Bien Común, esta propuesta también ha sido sostenida por otros bloques, como Potencia, pero que es la primera vez que se pretende unificar con el plan de gestión de emergencias.

"Concretamente estamos planteando dos cuestiones fundamentales. La primera es la gestión ante Vialidad Provincia para que se realice un terraplén o contención accesoria que garantice la transitabilidad del camino "Pincelito Bardon" (ruta provincial 113/06). Así, en caso de crecida o fenómeno costero, la localidad de Villa del Mar no quedará aislada por tierra, estimando su camino principal como fuente de acceso y salida".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"En segundo término, la iniciativa toma los antecedentes ocurridos en marzo de 2025 cuando la ruta 229 quedó anegada. En caso de accidentes graves o anegamientos, el camino del que hablamos puede ser una vía alternativa de tránsito o evacuación. Pero, para eso, es necesario que se encuentre limpio y se realice un mantenimiento periódico y preventivo del terreno", afirmó Medina.

El concejal señaló que su bloque, durante el año 2019 declaró como especies protegidas a los árboles del sector que sufrieron podas indiscriminadas años atrás. Y que el camino debería tener una revalorización cultural, ecológica y turística para su pleno aprovechamiento.

"Creo que los rosaleños debemos rescatar nuestro patrimonio ferroviario e integrarlo a políticas de ecoturismo con el fin de generar trabajo, ingresos y promover nuestro distrito. En una primera etapa de trabajo podrían establecerse dos ejes: camino verde y camino limpio. Con ese impulso podríamos luego integrar este sitio dentro de los espacios de atracción turística, espacio de ferias, eventos culturales o de difusión histórica. Imaginamos un paseo de ecoturismo con características culturales".

No obstante, continuó, "el Municipio debería avanzar fuertemente en la erradicación de basurales y concientización frente a quienes desparraman impunemente mugre en el sector. Pienso, al igual que muchos vecinos que visitan este camino, que es un sitio estratégico, además de valioso histórica y paisajísticamente hablando. Esta propuesta es una invitación al intendente y al resto de los concejales para pensar a futuro, previniendo, cuidando y protegiendo el patrimonio de todos los rosaleños", dijo.