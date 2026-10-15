Regresó a Puerto Belgrano el buque que participó del ejercicio UNITAS

El destructor ARA "Almirante Brown" arribó este mediodía a su apostadero habitual en la dársena de la Base Naval Puerto Belgrano, tras más de 60 días lejos de casa, durante los cuales participó entre otras actividades del ejercicio multinacional UNITAS 67 realizado en Perú.

La dotación fue recibida por familiares y autoridades navales, con una ceremonia en la Plaza de Armas "Capitán de Fragata Sergio Gómez Roca" de la Flota de Mar.

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El acto fue encabezado por el comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contralmirante José Alberto Martí Garro, acompañado por los titulares de la Flota de Mar, la Aviación Naval y la Infantería de Marina.

El contralmirante Martí Garro destacó el "excelente desempeño de toda la dotación" en el UNITAS, organizado por el Comando Sur de la Marina de Estados Unidos, y otros adiestramientos multinacionales como el SIFOREX 2026.

"He recibido innumerables felicitaciones tanto de parte de la Armada de Perú, como de la Armada de Chile y de parte del Comandante del Área Naval Austral y del Área Naval Atlántica en las escalas de Ushuaia y Comodoro Rivadavia. Los felicito", señaló Martí Garro, al tiempo que reafirmó la importancia de la interoperabilidad y los lazos de amistad consolidados entre las naciones participantes.

El "Brown", al mando del capitán de fragata Pablo Moyano, zarpó el pasado 14 de agosto rumbo a Perú para participar de una nueva edición del UNITAS junto con unidades y efectivos de 24 países de América, Europa, Asia y África.

En su navegación visitó Ushuaia, donde realizó una escala logística y otras actividades, y luego cruzó hacia el Pacífico para arribar al puerto chileno de Valparaíso, como antesala a su travesía rumbo a El Callao, base peruana desde donde se realizó el ejercicio durante septiembre.

El UNITAS concluyó el pasado 26 de septiembre y marcó el inicio del retorno de la nave argentina hacia Puerto Belgrano.

Antes de zarpar de El Callao, la unidad fue despedida por el comandante de la Flota de Mar argentina, contralmirante Pablo Basso, junto al Jefe del Estado Mayor General de la Marina del Perú, vicealmirante Julio César Cacho Morán, y el agregado naval de Argentina en Perú, capitán de avío Juan Pablo Parant, entre otras autoridades.

El viaje de regreso del "Brown" demandó unas 4.000 millas náuticas, con escalas logísticas en Valparaíso y en Ushuaia. Ayer por la tarde, el destructor fue recibido en el mar argentino por la corbeta ARA "Gómez Roca".