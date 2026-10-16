Agenda integral de proyectos en la sesión itinerante del Concejo Deliberante en Pehuen Co

En el marco de la sesión itinerante del Honorable Concejo Deliberante de Coronel Rosales realizada en Pehuen Co, la concejal radical Liliana Taboada presentó una agenda integral de proyectos orientados a abordar distintas necesidades de la localidad y promover el seguimiento de cuestiones que requieren respuestas y planificación durante todo el año.

"La sesión constituyó una oportunidad para llevar al ámbito legislativo una serie de temas que estábamos trabajando, con propuestas vinculadas a los servicios esenciales, la atención sanitaria, la tributación municipal, la prevención de anegamientos y el cuidado del ambiente costero".

Entre ellas, Taboada solicitó información sobre el estado de la obra de agua potable y planteó la necesidad de avanzar en un plan de drenaje pluvial para prevenir anegamientos. También propuso revisar las diferencias en la liquidación de la Tasa por Servicios Urbanos en Pehuen Co, con el objetivo de analizar la relación entre la carga tributaria y los servicios que recibe la comunidad.

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En materia sanitaria, impulsó pedidos de información sobre el funcionamiento de la sala médica, las guardias, las ambulancias y los refuerzos necesarios para responder a la demanda durante la temporada estival. Asimismo, planteó la necesidad de contar con previsibilidad en el financiamiento de los Bomberos Voluntarios.

Ambiente, playas y protección costera

La agenda ambiental incluyó propuestas relacionadas con el seguimiento, la contención y el reacomodamiento de las piedras de menor porte en la defensa costera; el fortalecimiento de los controles sobre el uso de plásticos y las acciones de concientización, la organización del retiro de residuos voluminosos y la limpieza de anzuelos, tanzas, redes y otros elementos peligrosos vinculados a la actividad pesquera.

Además, la concejal planteó la necesidad de revisar y actualizar los informes de impacto ambiental provincial, incorporando las condiciones actuales de Pehuen Co y las necesidades de infraestructura y servicios.

Consejo Consultivo de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Uno de los puntos destacados fue el pedido de tratamiento del proyecto que propone crear el Consejo Consultivo de Medio Ambiente y Sostenibilidad, actualmente en comisión.

“La iniciativa busca generar un ámbito de participación y asesoramiento que permita escuchar e integrar los aportes de científicos, universidades, instituciones, fuerzas vivas y organizaciones de la comunidad para abordar los desafíos ambientales del distrito”, dijo Taboada.

Remarcó también la importancia del trabajo regional que desarrolla junto a concejales de otras localidades costeras. En ese marco, señaló como antecedente la convocatoria realizada recientemente desde el Concejo Deliberante de Tres Arroyos para abordar cuestiones ambientales.

La protección de la costa, la dinámica de los ambientes naturales y la prevención de riesgos requieren planificación, conocimiento técnico y coordinación entre municipios, instituciones y comunidad.

Una agenda que continúa durante todo el año

La concejal destacó el valor de las sesiones itinerantes como herramientas para acercar el Concejo Deliberante a las localidades del distrito y dar visibilidad a sus necesidades.

“Concentré en esta sesión distintos temas que tenía en agenda para Pehuen Co. La sesión itinerante fue una oportunidad para ponerlos sobre la mesa, presentar propuestas y pedir respuestas concretas”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la tarea legislativa no se agota en la presentación de proyectos, sino que requiere escuchar, solicitar información y realizar un seguimiento de cada iniciativa.

Dijo que desde el bloque de la Unión Cívica Radical, el objetivo es sostener una agenda de trabajo para la localidad balnearia durante todo el año, más allá de la temporada turística, promoviendo respuestas, planificación y participación comunitaria.