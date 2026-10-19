Allanan una pensión por la presunta divulgación de imágenes sexuales de menores
Secuestraron material informático. No se registraron detenidos.
La policía allanó esta mañana una pensión ubicada en Colon al 100, en el marco de una investigación por "facilitación y/o divulgación de imágenes sexuales de menores y coacción agravada".
La medida fue dispuesta por el fiscal Rodolfo De Lucia, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20, y llevada adelante por efectivos de la Brigada de Explosivos de la Policía de Establecimientos Navales, el Grupo Táctico Operativo de la Policía Comunal y efectivos de Delitos Complejos y Cibercrimen.
Durante el allanamiento, secuestraron un teléfono celular, el disco rígido de una notebook, un pendrive y otros elementos de interés para la causa.
Según informaron, hay una persona imputada, aunque no se registraron detenciones en el procedimiento.