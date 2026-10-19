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El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 20 de octubre en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 20 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de frío a templado, con viento leve en aumento desde el noreste y norte, y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará templado con nubosidad y viento en aumento desde el sector norte.  El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, a su vez, será nubosa con precipitaciones, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 15 grados.

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