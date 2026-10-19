El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 20 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de frío a templado, con viento leve en aumento desde el noreste y norte, y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará templado con nubosidad y viento en aumento desde el sector norte. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, a su vez, será nubosa con precipitaciones, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 15 grados.