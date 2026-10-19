Alerta por estafas a clientes de Avisos Clasificados de La Nueva: envían links falsos para hackear WhatsApp

En las últimas horas se detectó una nueva modalidad de estafa dirigida a clientes que publican avisos en la sección Clasificados de La Nueva..

A diferencia de los intentos anteriores, donde los delincuentes solicitaban directamente códigos de verificación telefónica, los estafadores incorporaron ahora el uso de enlaces engañosos (phishing) para tomar el control del celular y las cuentas de WhatsApp de las víctimas.

Uno de los afectados relató que "se comunicaron supuestamente desde la empresa para decirme que estaban recibiendo quejas porque no respondía el celular ante las consultas y me pasaron un link para vincular el aviso directo a wp para que hagan las consultas desde ahí. Toqué y hackearon el celular".

El método de engaño

Los delincuentes monitorean las publicaciones activas en los clasificados de la ciudad y contactan al anunciante haciéndose pasar por empleados de la empresa o soporte técnico del diario.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Le afirman a la víctima que en el diario se están recibiendo múltiples quejas debido a que el número telefónico informado "no responde a las consultas" de los interesados. Con el pretexto de solucionar el supuesto problema y "vincular el aviso directamente a WhatsApp", le envían un enlace por mensaje.

Al tocar el link, la víctima abre una página fraudulenta o ejecuta un script que le permite al estafador apoderarse de la verificación de la cuenta de WhatsApp o tomar el control del dispositivo.

Aclaración de La Nueva.

Desde el diario se aclara que nunca se solicitan códigos de verificación, contraseñas ni datos personales por teléfono para mantener, renovar o gestionar publicaciones.

Ante este tipo de maniobras, se recomienda no compartir información personal, finalizar la llamada y comunicarse únicamente a través de los canales oficiales de La Nueva. para corroborar cualquier gestión.

Asimismo, se solicita a quienes reciban este tipo de llamados que lo informen al diario, con el fin de alertar a otros clientes y prevenir nuevas estafas.