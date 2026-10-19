Volvieron a capturar a "El hombre araña": robó en un quinto piso

Nicolás Hernán Lagos Musotto, más conocido en el ámbito delictivo como "El hombre araña", por su particular manera de cometer delitos, fue detenido nuevamente hoy.

Su aprehensión, sobre las 9.45, en Catamarca al 900, por parte de personal de la comisaría Segunda, tiene relación con un robo cometido entre el viernes a la noche y la madrugada del sábado en el edificio de Blandengues 261.

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Ese día, un desconocido trepó hasta el quinto piso y, luego de dañar una malla de protección del balcón, ingresó en la propiedad y sustrajo dinero en efectivo y documentación.

Se investiga a Lagos Musotto, a su vez, como autor de al menos otros 6 o 7 delitos con la misma modalidad, por ejemplo en Blandengues al 700 (piso 1), Juan Molina al 400 (piso 1), 9 de Julio al 500 (piso 4), Blandengues al 200 (piso 5), Zelarrayán al 200 (piso 3) y primera cuadra de Mendoza (piso 3).

En principio fue imputado como robo agravado por escalamiento, con intervención de la UFIJ Nº 7.