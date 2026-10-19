Peligra el juicio a Corrado: "Estoy tranquila, no hay delito"

La exdiputada provincial María Marta Corrado, acusada de ser parte de un presunto fraude hereditario, aseguró que está tranquila porque "no hay delito".

Su declaración se dio esta mañana en el Palacio de Tribunales, minutos antes del horario del juicio, que corre riesgo de realizarse porque el defensor de la exfiscal, Martín De Prada, presentó un certificado de salud y no podría asistir a la audiencia.

La jueza María Mercedes Rico, subrogante del Juzgado en lo Correccional Nº 2, debe definir si reprograma el debate.

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"Este juicio ya fue resuelto, no entendí muy bien por qué se lleva a cabo. La causa principal se resolvió oportunamente con la absolución de los acusados, porque no hay delito. Aquel jovenzuelo que reclamaba la indemnización debe ser abuelo", ironizó Corrado.

"Él (por Maximiliano Rodríguez Labastía) tiene su derecho de reclamar. Son cosas que han pasado. Una cosa es lo que puede plantear y otra cosa es que un juez nos dé la razón. Acá hubo varios imparciales, porque la Cámara también consideró que no había delito. No alcanzo a entender mucho la insistencia, pero estoy a derecho", dijo.

Sin embargo, aclaró que el debate no se realizaría hoy porque su abogado De Prada presentó un certificado de salud y, por otro lado, ella también tendría que estar en reposo por haber sufrido una fractura por estrés en uno de sus talones.

"Esto sucedió en julio de 2005, más de 21 años, qué cabeza puede aguantar psíquicamente un acoso, una persecución, un capricho, yo no me siento ni víctima ni me hago la víctima, pero hay que aguantar...", dijo.

Por último, Corrado remarcó que la Justicia ya dijo que la única heredera de su excuñado fallecido era la madre del hombre.