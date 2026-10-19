Llega un nuevo encuentro de Café PyME
Se trata de un espacio para conocer nuevas oportunidades y compartir experiencias entre empresarios y emprendedores de la ciudad.
El Espacio PyME de la Unión Industrial de Bahía Blanca organizó para hoy en la sede de la UIBB, Brown 460, una Jornada de Actualización Empresarial.
Será a partir de las 18.30 y se trata de un encuentro para conocer herramientas y novedades de interés para empresas, comercios y emprendedores.
Una de las temáticas tiene que ver con Pactar Digital – Banco Provincia, una herramienta de financiamiento que permite anticipar el cobro de las ventas del emprendedor de manera simple, rápida y segura, a través de una operatoria 100% digital.
Otro espacio tiene como eje la Inocencia Fiscal. Es decir, repasar las últimas novedades y los aspectos clave a tener en cuenta de cara al próximo 30 de octubre de la mano del contador Javier Holowiniec.
Inscripciones en https://forms.gle/Lkzm4sYRrDS5wkxz5