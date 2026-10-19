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Llega un nuevo encuentro de Café PyME

Se trata de un espacio para conocer nuevas oportunidades y compartir experiencias entre empresarios y emprendedores de la ciudad.

Será en la sede de Brown 460. (Foto: Archivo La Nueva.)

El Espacio PyME de la Unión Industrial de Bahía Blanca organizó para hoy en la sede de la UIBB, Brown 460, una Jornada de Actualización Empresarial.

Será a partir de las 18.30 y se trata de un encuentro para conocer herramientas y novedades de interés para empresas, comercios y emprendedores.

Una de las temáticas tiene que ver con Pactar Digital – Banco Provincia, una herramienta de financiamiento que permite anticipar el cobro de las ventas del emprendedor de manera simple, rápida y segura, a través de una operatoria 100% digital.

Otro espacio tiene como eje la Inocencia Fiscal. Es decir, repasar las últimas novedades y los aspectos clave a tener en cuenta de cara al próximo 30 de octubre de la mano del contador Javier Holowiniec.

Inscripciones en https://forms.gle/Lkzm4sYRrDS5wkxz5

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