Qué calles estarán cortadas esta semana y cómo afectan a las líneas de colectivos en Bahía

Distintos sectores de Bahía Blanca registran cortes de calles y desvíos vehiculares debido a la ejecución de obras de pavimentación, bacheo y mejoras en la infraestructura urbana apra los próximosa días. Las intervenciones también generan cambios temporales en los recorridos de las líneas de colectivos 500, 505, 509 y 512.

Entre los trabajos previstos se encuentra el corte de calle Pacífico, entre Nicolás Pirez y Biggio, que se extenderá durante 30 días por una obra de pavimentación.

Además, permanecerá interrumpido el tránsito durante 20 días en la bocacalle de 1810 y Perito Moreno, debido a tareas correspondientes al plan de bacheo. También se dispuso un corte total en Necochea y Sócrates por trabajos de reparación de la calzada.

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En tanto, durante esta semana habrá restricciones en Washington, entre Maipú y Caseros, y en la intersección de Rosales y Maipú, en el marco del plan de bacheo. En Washington se mantendrá habilitada la circulación por Caseros, con posibilidad de girar hacia Washington.

Por otra parte, la bocacalle de Esmeralda y Thompson permanecerá totalmente cortada por trabajos de reparación de losas de hormigón.

Las obras obligan a modificar temporalmente los recorridos de varias líneas del transporte público.

La línea 500, en el trayecto desde Sesquicentenario hacia White, circula por Paraguay, Zapiola, 19 de Mayo, Mitre y Sarmiento.

En el caso de la línea 509, el recorrido entre Klostermann y Castelli y Rojas y Garay se modifica por Zelarrayán, Quiroga, Mitre, El Resero y nuevamente Zelarrayán. Para el regreso, transita por Zelarrayán, El Resero, Mitre, Quiroga y retoma Zelarrayán.

A su vez, la línea 505, en dirección al barrio Rosendo López, circula por Falucho, 14 de Julio y Castelar, para luego retomar su recorrido habitual.

La línea 512, por su parte, desvía por Darregueira y Venezuela debido al corte en Esmeralda y Thompson y, posteriormente, continúa por su trayecto habitual.

Corte en Zelarrayán y Felipe Varela

Hasta el próximo domingo 25 se mantendrá el corte en Zelarrayán y Felipe Varela por la ejecución de la obra del acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares.

El desvío vehicular se realizará desde la intersección de El Resero y Facundo Quiroga.

Por último, el jueves, entre las 10.30 y las 14.30, se realizará un corte total de tránsito en Mitre al 300 debido a tareas de elevación de pallets de hormigón.