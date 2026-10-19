Una discusión familiar terminó a los golpes y con dos hermanas aprehendidas

Dos hermanas fueron aprehendidas este lunes, luego de protagonizar una discusión familiar que derivó en una agresión física. Ambas quedaron imputadas por el delito de lesiones recíprocas.

El procedimiento se registró alrededor de las 13.40, en una vivienda ubicada en Fortín Vanguardia al 600, del barrio Villa Caracol, donde efectivos del Comando de Patrullas acudieron tras recibir un aviso por un conflicto entre integrantes de una misma familia.

Al llegar al lugar, los uniformados identificaron a González Estefanía Ayelén, de 20 años, y Francisco María Belén, de 26, quienes momentos antes habían mantenido una discusión verbal en el interior del domicilio.

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Mientras el personal policial intentaba mediar para restablecer la calma, ambas mujeres comenzaron a agredirse físicamente mediante golpes de puño. Ante esta situación, los efectivos intervinieron para separarlas y controlar el conflicto.

Intervino personal de la Comisaría Quinta y la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.