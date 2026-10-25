El Paseo de las Mariposas materializa su sueño de llenarse de esculturas

Gustavo Pereyra gpereyra@lanueva.com Periodista web de La Nueva. desde 2006. Realizó coberturas multimedia locales y regionales vinculadas con arte, cultura, sociedad y medioambiente. También fue editor audiovisual y hasta ilustrador. Actualmente cubre la actualidad rosaleña.

El Paseo de las Mariposas, ubicado a la vera del pasaje Cristina Comuzzio (cerca de la esquina de Alem y España), ya cuenta con su primera escultura terminada, dando puntapié inicial a una iniciativa de vecinos y del grupo Metamorfosis de apoyo y acompañamiento por la caída del cabello para embellecer el lugar con arte local.

La inauguración fue el pasado lunes 19, en el marco del Día Internacional de Concientización sobre el Cáncer de Mama, y del acto participaron el intendente comunal rosaleño Rodrigo Aristimuño, funcionarios municipales, concejales, integrantes de la sede local de LALCEC (Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer) y de Metamorfosis, además de residentes del sector que colaboran con el embellecimiento y mantenimiento del paseo.

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La escultura de dos metros de altura fue tallada por el artista local Martín Ariel “Tony” Rivas, quien detalló que está hecha de madera de pino y que le llevó más de 10 días darle forma, incluso bajo la lluvia: "Un compromiso de un escultor es terminar la obra a tiempo. Acá está", señaló.

La obra, un puño en alto con una mariposa en el tope, simboliza la firmeza, la resiliencia y la fuerza necesarias para enfrentar los momentos más difíciles que atraviesan las personas afectadas por esta enfermedad; además de que guarda una profunda relación con la causa de Metamorfosis, dijo su referenta, Teresa Goitia.

Revalorizar espacios

El Paseo de las Mariposas fue inaugurado en noviembre de 2019, entre los pasajes Gutierrez y Comuzzio, sobre el tendido ferroviario paralelo a calle Alem, por una iniciativa promovida por Metamorfosis y vecinos del sector que deseaban darle una nueva cara a ese espacio entre el barrio Ciudad Atlántida y el centro puntaltense. El lugar, y el Monte de Mariposas donde se plantaron más de 150 especies, es mantenido por los propios residentes del lugar.

Una importante labor social

El grupo Metamorfosis, que en agosto pasado cumplió 10 años, está dedicado a la confección de pelucas de cabello natural tejidas a mano, en muchos casos a pedido de pacientes de todas las edades que padecen las consecuencias de tratamientos oncológicos y de otras patologías.

Al ser una organización sin fines de lucro, sus integrantes son voluntarias comprometidas por la causa, que muchas veces deben afrontar los gastos que conllevan las tareas de confección.

En abril de este año, el Concejo Deliberante de Coronel Rosales declaró como "Vecina Destacada" a Teresa Goitia, fundadora de Metamorfosis, por su trayectoria y gran labor humanitaria y solidaria para el distrito.

Actualmente sigue liderando el grupo, capacitando gratuitamente en técnicas de tejido a colaboradoras voluntarias identificadas con la función social que vienen desarrollando.

El grupo se junta los martes de 16 a 18, en el primer piso del edificio del ex Sanatorio Punta Alta (Urquiza 25). Allí, reciben donaciones de cabello, hacen entregas de pelucas y además asesoran a las personas de cómo cortarse el pelo para donar.

